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Giriş Tarihi: 11.4.2022

Kanatlar sustu Trabzon durdu

YUNUS EMRE SEL
Kanatlar sustu Trabzon durdu

Takımın skor yükünü çeken Anthony Nwakaeme son 3 maçı, devre arası gelip fırtına gibi esen Edin Visca ise son 5 maçı boş geçince, Karadeniz ekibi kazanmakta zorlandı

Süper Lig'de açık ara farkla liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk için kalan 6 haftada sadece 5 puan alması yeterli olan Trabzonspor, son dönemde ciddi bir düşüş içine girdi. Oynadığı son 5 karşılaşmada 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak toplamda 9 puan yitiren bordo-mavililerin yaşadığı bu kayıplarda özellikle kanat ve orta saha oyuncularının beklenen skor katkısını yapamamasının önemli bir payı var.

AVCI ÖZEL ÖNLEM ALACAK
Bu sezon performansıyla takımını sırtlayan Anthony Nwakaeme son 3 maçta suskun kalırken, devre arası geldiği Trabzonspor'da attığı gollerle taraftarın kalbine giren Edin Visca da son 5 maçı boş geçince Trabzonspor rakip fileleri sarsmakta zorlandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yaşadıkları bu soruna çare bulmak için cuma günü oynanacak Fatih Karagümrük maçı öncesi oyuncularına özel çalışmalar yaptıracağı öğrenildi.

ŞAMPİYONLUK KARŞILAMASI
GAZIANTEP FK ile golsüz berabere kalarak şampiyonluğu erteleyen Trabzonspor gece geç saatlerde şehre dönerken, yüzlerce taraftarı havalimanına akın etti. Takımı şampiyonluk tezahüratlarıyla karşılayan bordo-mavili futbolseverler oyunculara moral verdi

KAPTAN'IN ACI GÜNÜ
BORDO-MAVILI takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın dedesi Hüseyin Çakır, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merhumun cenazesinin bugün öğle namazını müteakip İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yomra Ocak köyünde defnedileceği bildirilirken, Trabzonspor Kulübü oyuncusuna başsağlığı dileğinde bulundu.

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Kanatlar sustu Trabzon durdu
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