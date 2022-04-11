Kanatlar sustu Trabzon durdu

Süper Lig'de açık ara farkla liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk için kalan 6 haftada sadece 5 puan alması yeterli olan Trabzonspor, son dönemde ciddi bir düşüş içine girdi.Bu sezon performansıyla takımını sırtlayanson 3 maçta suskun kalırken, devre arası geldiği Trabzonspor'da attığı gollerle taraftarın kalbine girenda son 5 maçı boş geçince Trabzonspor rakip fileleri sarsmakta zorlandı.GAZIANTEP FK ile golsüz berabere kalarak şampiyonluğu erteleyen Trabzonspor gece geç saatlerde şehre dönerken, yüzlerce taraftarı havalimanına akın etti. Takımı şampiyonluk tezahüratlarıyla karşılayan bordo-mavili futbolseverler oyunculara moral verdiBORDO-MAVILI takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın dedesi Hüseyin Çakır, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merhumun cenazesinin bugün öğle namazını müteakip İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yomra Ocak köyünde defnedileceği bildirilirken, Trabzonspor Kulübü oyuncusuna başsağlığı dileğinde bulundu.