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Giriş Tarihi: 12.4.2022

B planı Kouassı

YUNUS EMRE SEL
B planı Kouassı

Nwakaeme’nin son haftalardaki düşüşü, Kouassi’nin ise vites yükseltmesi rekabeti artırdı. Artık aynı forma için 2 aday var

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme'nin son haftalardaki düşen formu nedeniyle gözler yedek kulübesine çevrildi. Son maçlarda daha fazla süre bulan Jean Kouassi takıma adapte olurken, cuma günü oynanacak Karagümrük karşılaşması öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın alternatifleri arasına girdi. İlk 11'deki yerini korumak isteyen Nwakaeme'nin bu haftaki performansıyla daha iyi bir görüntü ortaya koyması beklenirken, teknik ekibin de böyle bir değişimi kendi içerisinde değerlendireceği öğrenildi. Devre arasında Çin ekibi Wuhan Zall'dan alınan 27 yaşındaki Kouassi, bordo- mavili forma ile ligde 6, kupada ise 2 maçta şans bulurken tek golünü Türkiye Kupası'nda 2-1'lik Denizlispor mücadelesinde kaydetmişti.

TARAFTAR AÇIK IDMAN ISTIYOR
Gaziantep FK ile oynanan maçta alınan beraberliğe rağmen gecenin geç saatlerinde havalimanına akın eden taraftarlar, Karagümrük maçı öncesinde takıma daha büyük moral için açık idman istiyor. Taraftarlar, "Vira deyip yelken olmaya geliyoruz" diyerek teknik direktör Abdullah Avcı'dan statta seyirciye açık bir antrenman yapılmasını talep etti.

TRABZON'A İZİN MORALİ
TRABZONSPOR'DA teknik direktör Abdullah Avcı, bordo- mavili takıma dün izin verdi. Trabzon'daki güzel havayı fırsat bilen oyuncular, şehirde gezme imkânı buldu. Aileleriyle bol bol vakit geçiren ve stras atan futbolcular da kalan haftalar için moral depoladı. Abdullah Avcı da hedefine ulaştı.

SOLDA İSTİKRARI BULAMADI
LİGDE sadece iki maç üst üste aynı kadro ile çıkabilen Trabzon'da her maç önemli değişimler yaşanıyor. Uğurcan Çakır, Nwakaeme ve Visca istikrarlı isimler olarak öne çıkarken sol bekte toplam 7 farklı isim oynadı.

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B planı Kouassı
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