Son dakika: Fırtına tarihi şampiyonluğa bir adım uzakta! Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçında ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bordo-mavililer, rakibini yenmesi, ikinci sıradaki Fenerbahçe ve üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un puan kaybetmesi halinde biteme 5 hafta kala şampiyonluğu garantileyecek.
TRABZONSPOR'UN 11'İ BELLİ OLDU
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Djaniny
5 HAFTA KALA ŞAMPİYONLUK GELEBİLİR!
Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek devraldığı liderliği 23 haftadır sürdüren bordo-mavililer, Fatih Karagümrük'ü yenmesi, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un da puan kaybetmeleri halinde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
TEK EKSİK TRONDSEN
Trabzonspor'da kart cezaları tamamlanan Djaniny, Bakasetas ve Siopis takımda yer alacak, sakatlığı süren Trondsen dışında eksik oyuncu bulunmuyor.