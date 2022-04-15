Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fırtına tarihi şampiyonluğa bir adım uzakta! Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 15.4.2022 19:11 Son Güncelleme: 15.4.2022 19:14

Son dakika: Fırtına tarihi şampiyonluğa bir adım uzakta! Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Fırtına tarihi şampiyonluğa bir adım uzakta! Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçında ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Bordo-mavililer, rakibini yenmesi, 2. sıradaki Fenerbahçe ve 3. sıradaki Konyaspor'un puan kaybetmesi halinde biteme 5 hafta kala şampiyonluğu garantileyecek. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika haberi... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bordo-mavililer, rakibini yenmesi, ikinci sıradaki Fenerbahçe ve üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un puan kaybetmesi halinde biteme 5 hafta kala şampiyonluğu garantileyecek.

TRABZONSPOR'UN 11'İ BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Djaniny

5 HAFTA KALA ŞAMPİYONLUK GELEBİLİR!

Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek devraldığı liderliği 23 haftadır sürdüren bordo-mavililer, Fatih Karagümrük'ü yenmesi, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un da puan kaybetmeleri halinde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligde 72 puanla ilk sırada yer alan Karadeniz ekibi, 59 puanlı Fenerbahçe ve 58 puanlı İttifak Holding Konyaspor'un önünde mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Bordo-mavililer, bu hafta şampiyon olması halinde de ligin en erken şampiyon takımı unvanını elde edecek.

TEK EKSİK TRONDSEN

Trabzonspor'da kart cezaları tamamlanan Djaniny, Bakasetas ve Siopis takımda yer alacak, sakatlığı süren Trondsen dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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Son dakika: Fırtına tarihi şampiyonluğa bir adım uzakta! Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler belli oldu
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