Son dakika: Fırtına tarihi şampiyonluğa bir adım uzakta! Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçında ilk 11’ler belli oldu

Ligde 72 puanla ilk sırada yer alan Karadeniz ekibi, 59 puanlı Fenerbahçe ve 58 puanlı İttifak Holding Konyaspor'un önünde mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Bordo-mavililer, bu hafta şampiyon olması halinde de ligin en erken şampiyon takımı unvanını elde edecek.