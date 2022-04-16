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Giriş Tarihi: 16.4.2022 12:33 Son Güncelleme: 16.4.2022 13:30

Yeşil sahalardan "kadına şiddete dur" mesajı verilecek

Yeşil sahalardan kadına şiddete dur mesajı verilecek

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarında takımlar sahada "Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur" yazılı pankart açacak.

İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Türkiye Futbol Federasyonu, aile içi ve kadına şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak ve kamuoyuna mesaj vermek amacıyla ortak bir çalışmaya imza attı.

Bu kapsamda 18 Nisan'ın da dahil olduğu tüm Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig maçlarında ev sahibi takımların futbolcuları sahaya "Kadına şiddet insanlık suçudur" yazılı pankartlarla çıkacak.

Ayrıca kadına şiddetin insanlık suçu olduğunu belirten bu mesaj, müsabakalar başlamadan önce anons edilecek, maç aralarında da bu mesajın verilmesine devam edilecek.

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Yeşil sahalardan "kadına şiddete dur" mesajı verilecek
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