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Giriş Tarihi: 18.4.2022 15:24 Son Güncelleme: 18.4.2022 15:42

Bruno Fernandes trafik kazası geçirdi! Yıldız futbolcunun son durumu…

AA
Bruno Fernandes trafik kazası geçirdi! Yıldız futbolcunun son durumu…

Manchester United’ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes’in trafik kazası geçirdiği açıklandı. Sabah antrenmanına giderken lüks arabasıyla kazaya karışan Fernandes’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldız oyuncusu Bruno Fernandes, trafik kazası geçirdi.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, sabah antrenmanına gittiği sırada trafik kazası geçiren Portekizli futbolcunun aracında maddi hasar meydana geldiği, kazada yaralanan olmadığı belirtildi.

Bu sezon ligde 9 gole imza atan 27 yaşındaki oyuncunun, günün son antrenmanına katılması bekleniyor.

Manchester United, ligde ertelenen 30. hafta maçında Liverpool'a yarın TSİ 22.00'de konuk olacak.

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Bruno Fernandes trafik kazası geçirdi! Yıldız futbolcunun son durumu…
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