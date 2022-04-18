Çaresi yok satılacak!

26 Mart'taki Mali Kongre'de ibra edilmeyen G.Saray Yönetimi'nin bütçe talebine de onay çıkmadı. Kasada para olmadığı için borçlar birikiyor. Bankalar Birliği anlaşmasının ilk faiz ödemesi, biriken maaşlar, bonservis taksitleri,içeren ödeme paketi 600 milyon TL'yi buluyor. Burak Elmas'tan koltuğu devralacak yeni başkanın ilk işi, 600 milyon TL'lik bu borcu temizlemek olacak. Yeni sezonda Avrupa'da yer almayacak Galatasaray bu sezon kazandığı30 Nisan'da seçilecek başkanın oyuncu satmaktan başka kısa vadeli çözüm yolu yok. Sarı-kırmızılı takım kötü bir sezon geçirse de Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da piyasa yaptı. Marcao'ya İtalya'dan, Kerem'e Fransa'dan resmi teklifler gelecek.