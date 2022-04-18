Çaresi yok satılacak!

Yeni yönetimin 600 milyon TL’lik borcu kapatmak için oyuncu satışı yapması gerekiyor. Kerem&Marcao’ya teklif bekleniyor
26 Mart'taki Mali Kongre'de ibra edilmeyen G.Saray Yönetimi'nin bütçe talebine de onay çıkmadı. Kasada para olmadığı için borçlar birikiyor. Bankalar Birliği anlaşmasının ilk faiz ödemesi, biriken maaşlar, bonservis taksitleri, Mohamed'in 4 milyon dolarlıkopsiyonu, Falcao'nun 3milyon Euro'luk tazminatını içeren ödeme paketi 600 milyon TL'yi buluyor. Burak Elmas'tan koltuğu devralacak yeni başkanın ilk işi, 600 milyon TL'lik bu borcu temizlemek olacak. Yeni sezonda Avrupa'da yer almayacak Galatasaray bu sezon kazandığı 161 milyon TL UEFAgelirinden de mahrum kalacak. 30 Nisan'da seçilecek başkanın oyuncu satmaktan başka kısa vadeli çözüm yolu yok. Sarı-kırmızılı takım kötü bir sezon geçirse de Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da piyasa yaptı. Marcao'ya İtalya'dan, Kerem'e Fransa'dan resmi teklifler gelecek. Yeni yönetim, bu ikioyuncudan birini 20 milyonEuro seviyesinde rakamlarasatarak borç yükünü %50azaltmay a çalışacak.