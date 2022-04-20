Mesut için kritik hafta

Bilgi Üniversitesi'nin düzenlediği Avrupa'da Göçmen Sporcular Paneli, Mesut Özil'in menajerliğini yapan Erkut Söğüt'ün de katılımıyla gerçekleşti. Söğüt burada yaptığı konuşmada 18 yaş altı çok sayıda sporcunun menajer olduğunu iddia eden kişiler tarafından insan kaçakçılığına maruz bırakıldığını söyledi. Toplantı sonrası, Söğüt'e kadro dışı kalan Mesut Özil'in F.Bahçe'deki durumunu sorduğunda,yanıtını aldı.