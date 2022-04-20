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Giriş Tarihi: 20.4.2022

Mesut için kritik hafta

ÇAĞDAŞ HALICI
Mesut için kritik hafta
İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin düzenlediği Avrupa'da Göçmen Sporcular Paneli, Mesut Özil'in menajerliğini yapan Erkut Söğüt'ün de katılımıyla gerçekleşti. Söğüt burada yaptığı konuşmada 18 yaş altı çok sayıda sporcunun menajer olduğunu iddia eden kişiler tarafından insan kaçakçılığına maruz bırakıldığını söyledi. Toplantı sonrası SABAH Spor, Söğüt'e kadro dışı kalan Mesut Özil'in F.Bahçe'deki durumunu sorduğunda, "Şu an bu konuyu konuşmak için uygun bir ortam değil. Görüşmelerimiz devam edecek" yanıtını aldı.

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Mesut için kritik hafta
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