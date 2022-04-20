Seriye özel maçta devam

Fenerbahçe, Ukrayna'da barışa dikkat çekmek için dün Shakhtar Donetsk ile özel maçta bir araya geldi.11'iyle sahaya çıkan sarı-lacivertliler mücadeleyi 26. dakikada Berisha'nın pasında Valencia'nın golüyle 1-0 kazandı. Kanarya'nın yenilmezlik serisi özel maçta da devam etti. Süper Lig'de 9 karşılaşmayı kaybetmeyen F.Bahçe üst üste 6. galibiyetini aldı.Geliri savaş mağdurlarına bırakılacak mücadeleyi 11.781 biletli taraftar takip etti. Biletler 50, 100 ve 200 TL'den satılmıştı. Shakhtarlı futbolcular seremoniye üzerinde sığınakta yaşayan 4 yaşındaki Alisa'nın fotoğrafının yer aldığı tişörtle çıktı. İki takımın formalarında 'Football for peace' (Barış için futbol) yazısı vardı. F.Bahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Shakhtar CEO'su Sergei Palkin'e günün anısına forma ve plaket verdi.Maçın 66. dakikasında omzundan sakatlanan Attila Szalai karşılaşmaya devam edemedi ve yerini Çağtay Kurukalıp'a bıraktı. Sahayı gözyaşları içinde sedyeyle terk eden Macar stoperin durumu bugün yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak.