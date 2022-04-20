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Giriş Tarihi: 20.4.2022

Seriye özel maçta devam

VOLKAN DEMİR
Seriye özel maçta devam

Barışa dikkat çekmek için oynanan Kadıköy’deki mücadelede sarı-lacivertlilerin tek sayısı Valencia’dan geldi. 15 yaşındaki İsak, A Takım forması giyen en genç oyuncu unvanını aldı

Fenerbahçe, Ukrayna'da barışa dikkat çekmek için dün Shakhtar Donetsk ile özel maçta bir araya geldi. Ertuğrul, Nazım, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Sosa, Arda, Burak Kapacak, Valencia ve Berisha 11'iyle sahaya çıkan sarı-lacivertliler mücadeleyi 26. dakikada Berisha'nın pasında Valencia'nın golüyle 1-0 kazandı. Kanarya'nın yenilmezlik serisi özel maçta da devam etti. Süper Lig'de 9 karşılaşmayı kaybetmeyen F.Bahçe üst üste 6. galibiyetini aldı.

11 BİN 781 BİLETLİ TARAFTAR
Geliri savaş mağdurlarına bırakılacak mücadeleyi 11.781 biletli taraftar takip etti. Biletler 50, 100 ve 200 TL'den satılmıştı. Shakhtarlı futbolcular seremoniye üzerinde sığınakta yaşayan 4 yaşındaki Alisa'nın fotoğrafının yer aldığı tişörtle çıktı. İki takımın formalarında 'Football for peace' (Barış için futbol) yazısı vardı. F.Bahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Shakhtar CEO'su Sergei Palkin'e günün anısına forma ve plaket verdi.

SZALAI ŞOKU
Maçın 66. dakikasında omzundan sakatlanan Attila Szalai karşılaşmaya devam edemedi ve yerini Çağtay Kurukalıp'a bıraktı. Sahayı gözyaşları içinde sedyeyle terk eden Macar stoperin durumu bugün yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak.

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Seriye özel maçta devam
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