Sınırsız yabancı iskeleti bozdu!

Süper Lig'de bir dönemin en önemli golcüleri arasında yer alan ve kariyerini Spor Toto 1. Lig takımı Eyüpspor'da sürdüren Umut Bulut, "Fiziksel olarak Allah vergisi özelliklerim, çok çalışmam ve profesyonelliğimden dolayı uzun yıllar futbol oynamak nasip oldu.Futbolun içinde kalmayı amaçlıyorum. Ancak teknik direktör olmak ve bir yerlere gelmek... Onu da zaman gösterecek. Elimden geleni yapacağım" dedi.Yabancı sınırının serbest kalmasının Türk futboluna zarar verdiğini dile getiren 39 yaşındaki tecrübeli futbolcu, şöyle devam etti: "Takımlarda oynayan iskelet vardı, Türkler vardı. Hepsi milli takım futbolcusuydu. Yabancı sayısı serbest bırakılınca Türk futbolunda iskelet kayboldu. Avrupa'da başarılı olamadık. Türkiye'deki şampiyonluklar Avrupa için çok önemli değildi. Bu, marka değerimizi düşürdü.""Süreci daha iyiye getirmek elimizde. İnşallah camialar önemli adımlar atar ve Avrupa'da çok daha iyi başarılar elde ederiz. Hep iki ileri bir geri gidiyoruz. Yabancı serbest kalsın ama bu olduktan sonra Avrupa'da hiçbir başarı yok. Sınırlama varken daha kaliteli yabancılar geliyorduAltyapıdan da çok futbolcu çıkmıyor. Çok genç ismin oynadığını görmüyorum. Ancak yeni bir döneme girdik. Sınırlama geldi, daha iyi olacağını düşünüyorum."UMUTBulut eski takımı Galatasaray'ın bu sezon istediği performansı sergileyememesini de değerlendirdi: "Yeni transferlerin çok büyük bir etki yarattığını düşünmüyorum. Hepsi kaliteli futbolcular ama bazen aşı tutmuyor. Bazen sisteme ve Türk futboluna ayak uyduramıyorlar. Galatasaray'ın yaşadığı sıkıntıda hocanın (Fatih Terim) gitmesinin de etkisi büyük. Yönetimin aldığı kararlar... Tabii kendi içlerindeki olaylar. Her şey üst üste geldi. G.Saray iyi bir sezon geçiremedi. Avrupa'da başarılı olduklarını düşünüyorum ama Türkiye'de başarıyı yakalayamadılar."MILLI Takım için "Yeni bir jenerasyon var. Turnuva takımı olabilirsek, başarıyı yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Stefan Kuntz, kısa sürede iyi işler yaptı" yorumunda bulunan Bulut, Ay-Yıldızlı ekip ve G.Saray'da birlikte oynadığı Hamit Altıntop için de "Türk futbolu için çok büyük bir kazanç. Avrupa görmüş, Türk futbolunu biliyor. Büyük camialarda oynamış ve yabancı dil biliyor. Federasyonumuzda böyle büyük futbolcunun olması gurur verici. Hamit Altıntop Türk futboluna yön verecektir" ifadelerini kullandı.2006-2011 yılları arasında oynadığı Trabzonspor'un bu sezon şampiyonluğu hak ettiğini belirten Umut Bulut, şu ifadeleri kullandı: "2010-11 sezonunda da şampiyon olduk ama olaylardan dolayı gerçekleşmedi. Bunun için üzgünüz. Uzun bir süre geçmişti, şampiyonluklar son anda gitmişti. Ama bu sezon fark atarak şampiyon olacaklar. Trabzonspor'un uzun yıllar başarılı olacağını ve istikrarlı bir şekilde ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Bu sene için de şampiyonlukları hayırlı olsun."G.SARAY, Trabzon, Ankaragücü, Malatya ve Kayseri formalarını terleten Umut Bulut, 2011-12 sezonunda Fransız ekibi Toulouse'ta da oynadı. Eyüpspor'la 31 maçın 30'unda görev alan ve 14 gol atan Bulut, G.Saray'la 2 lig ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca Trabzonspor'la da bir kez Türkiye Kupası'nı kazandı. A Milli Takım'da 39 maçta 10 gole imza atan tecrübeli oyuncu, 515 karşılaşma ile Süper Lig'de en fazla forma giyen futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.