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Giriş Tarihi: 21.4.2022 09:14

Aziz Yıldırım'ın tokat cezası kesinleşti

ARZU KAYA ARZU KAYA
Aziz Yıldırım’ın tokat cezası kesinleşti

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ve Yakın Doğu Üniversitesi Kulüp Başkanı Işık Eyigüngör arasındaki 'tokat' davasında nihai karar verildi. 7 Mayıs 2017'de meydana gelen olay için, "Bir tokatla ceza mı alacağım" deyip "kasten yaralama" suçundan 6 bin lira adli para cezası alan Yıldırım'ın cezası kesinleşti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, "ceza hukuka uygun" diyerek onama kararı verdi.

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ve Yakın Doğu Üniversitesi Kulüp Başkanı Işık Eyigüngör arasında 7 Mayıs 2017'de basketbol maçında gerçekleşen ve günlerce konuşulan 'tokat' olayına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nihai kararını verdi.

2 İSME DE DAVA AÇILDI

Kadınlar Basketbol Ligi Play - Off Final Serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs 2017 tarihinde oynanan maç öncesinde Aziz Yıldırım, Işık Eyigüngör'ün üzerine yürüyerek tokat attı. Işık Eyigüngör şikayetçi oldu. Yıldırım da Eyigüngör'ün kendisine vurmaya çalıştığını belirtti, karşı şikayette bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılarından Z. Tecelli Akbulut, Aziz Yıldırım hakkında "kasten yaralama" suçundan 1 yıla, Işık Eyigüngör hakkında ise "kasten yaralamaya teşbbüs" suçundan 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"TOKATLA CEZA MI ALACAĞIM" DEDİ, ALDI

Anadolu 3. Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Aziz Yıldırım, "Tokat atmış olabilirim. Yapılanların karşısında o kadar önemli değil tokat atmak. Beni tehdit edecekler gelme diye, ben de bir tokatla ceza mı alacağım" diye kendisini savundu. Mahkeme Işık Eyigüngör'ün Aziz Yıldırım'a yönelik olarak "kasten yaralamaya teşebbüs" suçunu işlediğine dair delil bulunmadığını gerekçe göstererek beraatine karar verdi. Aziz Yıldırım'ı ise, "kasten yaralama" suçundan 6 bin lira adli para cezası ile cezalandırıp 1 yıl süre ile spor müsabakalarını seyirden men edilmesine hükmetti.

CEZA KESİN OLARAK ONANDI

Karara Aziz Yıldırım avukatı aracılığı ile itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararında usule ve esasa yönelik bir hukuka aykırılık bulunmadığını vurgulayarak verilen cezayı kesin olarak onadı.

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Aziz Yıldırım'ın tokat cezası kesinleşti
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