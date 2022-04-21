Aziz Yıldırım’ın tokat cezası kesinleşti

"TOKATLA CEZA MI ALACAĞIM" DEDİ, ALDI

Anadolu 3. Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Aziz Yıldırım, "Tokat atmış olabilirim. Yapılanların karşısında o kadar önemli değil tokat atmak. Beni tehdit edecekler gelme diye, ben de bir tokatla ceza mı alacağım" diye kendisini savundu. Mahkeme Işık Eyigüngör'ün Aziz Yıldırım'a yönelik olarak "kasten yaralamaya teşebbüs" suçunu işlediğine dair delil bulunmadığını gerekçe göstererek beraatine karar verdi. Aziz Yıldırım'ı ise, "kasten yaralama" suçundan 6 bin lira adli para cezası ile cezalandırıp 1 yıl süre ile spor müsabakalarını seyirden men edilmesine hükmetti.