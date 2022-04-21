Fenerbahçe’de Uğur Dündar mazbatasını aldı!

Yüksek Divan Kurulunun eski başkanı Vefa Küçük ise Fenerbahçe'ye hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"İnşallah seçimden önce söylediğimiz her şey unutulur. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum. Hepimiz Fenerbahçeliyiz. Yeni seçilen başkana ve heyetine sonsuz başarılar diliyorum. Benden daha iyi yönetmelerini bekliyorum. Yönetemezlerse de karşılarında ilk muhalefeti benim yapacağımı buradan beyan ediyorum."