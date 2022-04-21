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Giriş Tarihi: 21.4.2022 18:13

Fenerbahçe'de Uğur Dündar mazbatasını aldı!

AA
Fenerbahçe’de Uğur Dündar mazbatasını aldı!

Fenerbahçe Kulübünde yüksek divan kurulu başkanlığına seçilen Uğur Dündar, mazbatasını aldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kulüp binasında gerçekleştirilen törene başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Burak Çağlan Kızılhan, Bekir İrdem, yeni yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar ve kurulun eski başkanı Vefa Küçük katıldı.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve kurul üyeleri Mithat Yenigün, İsmail Tepecik, Zehra Didem Üretmen ve Elizabet Uğurlu'ya mazbatalarını Ali Koç ile seçim divan kurulu başkanı Talat Yılmaz verdi.

Tören sırasında Fenerbahçe Televizyonuna açıklamada bulunan Ali Koç, kurulun eski başkanı Vefa Küçük'e teşekkür ederek, "8 sene boyunca uyum içinde çalıştık. Kazanan Sayın Uğur Dündar'ı da tebrik ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Çok büyük sorumluluk üstlendiklerini belirten Uğur Dündar, "Bunu gerektiği şekilde yerine getirmek için gayret göstereceğiz. Amacımız kulübümüzün birlik ve bütünlük içinde yücelmesine, büyük başarılara ulaşmasına katkıda bulunmak." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek Divan Kurulunun eski başkanı Vefa Küçük ise Fenerbahçe'ye hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"İnşallah seçimden önce söylediğimiz her şey unutulur. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum. Hepimiz Fenerbahçeliyiz. Yeni seçilen başkana ve heyetine sonsuz başarılar diliyorum. Benden daha iyi yönetmelerini bekliyorum. Yönetemezlerse de karşılarında ilk muhalefeti benim yapacağımı buradan beyan ediyorum."

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Fenerbahçe'de Uğur Dündar mazbatasını aldı!
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