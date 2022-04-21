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Giriş Tarihi: 21.4.2022

Kurtuluş gençlerde

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Kurtuluş gençlerde
S.Donetsk ile oynanan özel maçta Çağtay Kurukalıp, Ruhan Arda Aksoy, İsak Vural, Yusuf Kocatürk ve Ali Arda Bulut gibi gençleri sahaya süren F.Bahçe'de oyuncuların durumu umutları yeşertti. Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'in yıldızlaştığı sezonda bir yandan şampiyonluk yarışı için tecrübeli futbolcuları kadroya katan yönetim, diğer yandan gençlere yatırım yapıyordu ancak rota gelecek vadedenlere döndü. Kanarya, 18-25 yaş aralığında potansiyeli yüksek isimleri kadrosuna katıp parlatarak yüksek bonservis bedelleri elde etmeyi amaçlıyor. 18 yaş altındaki futbolcuları ise altyapıya kazandırıp önümüzdeki yıllar için 'keşfet, parlat, sat' felsefesi uygulanacak.

ARDA GÜLER
Türk futbolunun yeni yıldızı Arda Güler, bu sezon 10 maçta ter döktü. 3 gol-2 asist gerçekleştiren 17 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en sık gol katkısı veren futbolcu oldu.

İSAK VURAL
Fenerbahçe'de oynayan en genç oyuncu (15 yıl 10 ay 27 gün) olarak tarihe geçen İsak Vural, 15 dakika görev yaptığı Shakhtar maçında 9 kez topla buluşarak yüzde 89'luk bir başarı sağladı.

GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ
ALI koç seçildiği ilk gün kulübün mali olarak düzlüğe çıkması için 'üreten ve satan' haline gelmesi gerektiğini söylemişti. Bu misyonla kulübü yönettiler ama ilk kez bu sezon transferde daha doğru seçimler yaptılar. En önemli şansları İsmail Kartal gibi gençleri geliştiren bir teknik adamla çalışmaları oldu. 7+4 ile birlikte tüm kulüpler artık yetiştirmek zorundalar çünkü harcayacak paraları da kalmadı. Bu projenin lokomotifinin Fenerbahçe olması Türkiye'deki tüm takımları etkileyecek. Daha çok genç oyuncuyu sahalarda göreceğiz.

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Kurtuluş gençlerde
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