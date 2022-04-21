Kurtuluş gençlerde

S.Donetsk ile oynanan özel maçtagibi gençleri sahaya süren F.Bahçe'de oyuncuların durumu umutları yeşertti.diğer yandan gençlere yatırım yapıyordu ancak rota gelecek vadedenlere döndü. Kanarya, 18-25 yaş aralığında potansiyeli yüksek isimleri kadrosuna katıp parlatarak yüksek bonservis bedelleri elde etmeyi amaçlıyor.Türk futbolunun yeni yıldızı Arda Güler, bu sezon 10 maçta ter döktü. 3 gol-2 asist gerçekleştiren 17 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en sık gol katkısı veren futbolcu oldu.Fenerbahçe'de oynayan en genç oyuncu (15 yıl 10 ay 27 gün) olarak tarihe geçen İsak Vural, 15 dakika görev yaptığı Shakhtar maçında 9 kez topla buluşarak yüzde 89'luk bir başarı sağladı.ALI koç seçildiği ilk gün kulübün mali olarak düzlüğe çıkması için 'üreten ve satan' haline gelmesi gerektiğini söylemişti. Bu misyonla kulübü yönettiler ama ilk kez bu sezon transferde daha doğru seçimler yaptılar. En önemli şansları İsmail Kartal gibi gençleri geliştiren bir teknik adamla çalışmaları oldu. 7+4 ile birlikte tüm kulüpler artık yetiştirmek zorundalar çünkü harcayacak paraları da kalmadı. Bu projenin lokomotifinin Fenerbahçe olması Türkiye'deki tüm takımları etkileyecek. Daha çok genç oyuncuyu sahalarda göreceğiz.