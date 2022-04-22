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Giriş Tarihi: 22.4.2022 11:18

Traore, Giresunspor'un ligde kalacağına inanıyor!

AA
Traore, Giresunspor’un ligde kalacağına inanıyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un Malili oyuncusu Hamidou Traore, takım olarak Spor Toto Süper Lig'de kalma hedefine odaklandıklarını, bunu da başaracaklarını söyledi. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un Malili oyuncusu Hamidou Traore, takım olarak Spor Toto Süper Lig'de kalma hedefine odaklandıklarını, bunu da başaracaklarını söyledi.

Ligde son 7 maçta 2 gol ve 2 asistlik performansıyla takımına önemli katkı veren Traore, açıklamalarda bulundu. Tek hedeflerinin Süper Lig'de kalmak olduğunu belirtti.

Sezon başından bu yana inişli çıkışlı dönemler yaşadıklarını aktaran Traore, "Kötü başlayıp iyi bitirebiliyorsunuz ya da iyi başlayıp kötü bitirebiliyorsunuz, bunlar oluyor ama bizim için hiçbir şey değişmiyor. Ben her zaman çalışıyorum, her şeyimi veriyorum ve iyi bir performans sergilemeye çalışıyorum, bunu da Allah'a borçluyum." dedi.

Traore, iyi bir takım olduklarının altını çizerek, "İyi bir arkadaşlığımız ve iyi bir motivasyonumuz var. Gerçekten burada iyi bir aileyiz. Her maçta herkes koşuyor, herkes her şeyini veriyor. Bir oyuncu topu kaybettiğinde o topu geri kazanmak için her şeyi veriyor. İyi bir takıma sahibiz." diye konuştu.

Son oynadıkları Beşiktaş maçından puan almayı başardıklarını dile getiren Traore, "Bu ligde favori benim için sadece kağıt üzerinde gözüküyor çünkü sahada her şey daha farklı oluyor. Kağıt üzerinde favoriysen, sahada gerekli mücadeleyi göstermezseniz maçı kaybediyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

"İNŞALLAH SEZON SONUNDA İSTEDİĞİMİZİ ELDE EDECEĞİZ"

Traore, Süper Lig'e yükseldikleri ilk sezonda ligde kalmanın çok önemli olduğunun altını çizerek, "Takımdaki herkes Süper Lig'de kalma hedefine odaklanmış durumda, bunu başaracağımıza inanıyoruz. Önümüzde zorlu maçlar var, her maça ayrı bakıyoruz, inşallah sezon sonunda istediğimizi elde edeceğiz." şeklinde konuştu.

Taraftarlara teşekkür eden Traore, "Beşiktaş maçında harikalardı, her maç onları arkamızda görmek istiyoruz. Verdikleri müthiş enerji ve motivasyonla bizlere destek olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Traore, yükselen performansını devam ettirmek zorunda olduğunu vurgulayarak, takım arkadaşlarının da her maçta en iyi mücadeleyi vermek için sahaya çıktığını ve her zaman bir önceki performanstan daha iyisini yapmak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.

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Traore, Giresunspor'un ligde kalacağına inanıyor!
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