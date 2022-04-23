6’da 6 Fener çok farklı

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran F.Bahçe, üst üste 6. galibiyetine imza attıFenerbahçe'nin son dönemdeki başarılı isimlerinden Serdar Dursun, teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesiyle birlikte adeta kendini aştı. Kartal'dan önce 20 haftalık dönemde 5 kez ağları havalandıran Serdar, deneyimli hoca yönetimindeki 14 haftada ise 8 gol kaydetti. Takım arkadaşlarının 'Dursunaldo' lakabını taktığı 30 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde bir takıma karşı aynı sezonda iki kez hat-trick yapan ilk futbolcusu oldu. Yıldız oyuncu, aynı zamanda kariyerinin 6. hat-trickine imza attı.MAÇIN ikinci yarısında takıma dahil olan Arda Güler, futboluyla yine büyüledi.Arda, ikinci yarıdaki atılan diğer iki golde de vardı. Bu sezon 3. asistine imza atan genç futbolcunun 3 de golü bulunuyor.Maçın yıldızı Serdar Dursun, duygularını "Rizespor'a iki maçta da hat-trick yapmak nasip oldu. Zor bir maç bekliyorduk. İlk dakikada kırmızı kart oldu. Şans yanımızdaydı. Hocamız, bana güveniyor ve oynatıyor. Forvet böyle güven hissini yakalarsa, gollerini atar. İnşallah böyle devam eder" sözleriyle anlattı.ROSSI, bu sezon bulduğu 5 golün tamamını deplasmanda kaydetti. 24 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, 4 kezle Süper Lig'de Fenerbahçe'nin en çok ilk dış saha golünü kaydeden isim oldu. 6 da asisti olan Rossi, skora toplamda 11 kez katkı sağladı.F.BAHÇE'DE sarı kart gören Kim Min- Jae cezalı duruma düştü. Güney Koreli stoper, sarı-lacivertlilerin önümüzdeki hafta evinde Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.