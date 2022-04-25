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Giriş Tarihi: 25.4.2022

Başka hoca bakabilirler

Başka hoca bakabilirler

Forvetlerinin diğer büyük kulüplerinkilerden daha az gol attığını söyleyen Torrent, seçim süreciyle ilgili de konuştu

G.Saray Teknik Direktörü Domenec Torrent, şu ifadeleri kullandı: "Kazandık ama hiç memnun değilim, çünkü 1 gol atabildik. 4 net fırsatımız vardı. Terim ile yaşanılan sorunu yaşadık. En çok pozisyon yakalayan 3. ya da 4. takımız ligde. Diğer büyük kulüplerin golcüleri 14-15 gol atıyor. Bizim en çok gol atan oyuncumuz 9 golle Kerem. Sonraki maçlarla ilgili takımdaki forvetler için nasıl idman yapıyorlar, nasıl maç çıkardılar ona göre karar vereceğim. Önümüzdeki sezonla ilgili bir kadro düşünmüştük. Şu an ara verdik, kulüpteki süreci biliyorsunuz... Başka bir hoca ile devam etmek isterlerse haklarıdır, bunu da kabul etmek gerekir."

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Başka hoca bakabilirler
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