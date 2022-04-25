Başka hoca bakabilirler

Forvetlerinin diğer büyük kulüplerinkilerden daha az gol attığını söyleyen Torrent, seçim süreciyle ilgili de konuştu
G.Saray Teknik Direktörü Domenec Torrent, şu ifadeleri kullandı: "Kazandık ama hiç memnun değilim, çünkü 1 gol atabildik. 4 net fırsatımız vardı. Terim ile yaşanılan sorunuyaşadık. En çok pozisyon yakalayan3. ya da 4. takımız ligde. Diğer büyük kulüplerin golcüleri 14-15 gol atıyor. Bizim en çok gol atanoyuncumuz 9 golle Kerem. Sonraki maçlarla ilgili takımdaki forvetler için nasıl idman yapıyorlar, nasıl maç çıkardılar ona göre karar vereceğim. Önümüzdeki sezonla ilgili bir kadro düşünmüştük. Şu an araverdik, kulüpteki süreci biliyorsunuz... Başka bir hoca ile devam etmek isterlerse haklarıdır, bunu da kabul etmek gerekir."