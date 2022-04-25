Başka hoca bakabilirler

G.Saray Teknik Direktörü Domenec Torrent, şu ifadeleri kullandı: "Kazandık ama hiç memnun değilim, çünkü 1 gol atabildik. 4 net fırsatımız vardı.Diğer büyük kulüplerin golcüleri 14-15 gol atıyor.Sonraki maçlarla ilgili takımdaki forvetler için nasıl idman yapıyorlar, nasıl maç çıkardılar ona göre karar vereceğim. Önümüzdeki sezonla ilgili bir kadro düşünmüştük.Başka bir hoca ile devam etmek isterlerse haklarıdır, bunu da kabul etmek gerekir."