Balayı bitti

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Giriş Tarihi: 26.4.2022

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OGÜN ŞAHİNOĞLU

İlk maçında lider Trabzon’la berabere kalıp ardından Alanya’yı 4 golle deviren Valerien İsmael, siyah-beyazlı takımdaki kariyerine hızlı bir giriş yapmıştı. Ancak Giresunspor beraberliğinin ardından Kasımpaşa’dan yenen 3 gol tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşatt

Muleka (2) ve Ben Ouannes'e karşılık veremeyen Kartal, son iki maçında sessiz kaldı
Avrupa'ya katılım için son haftalarda hata lüksü olmayan Beşiktaş, 30 bin taraftarının önünde iç karartan bir performansla ağır bir yenilgi aldı. Maçın başından sonuna dek Kasımpaşa'nın girdiği her atak Beşiktaş kalesinde büyük tehlike yarattı ancak siyah-beyazlı takım aynı netlikte pozisyonlar bulmakta zorlandı. Konuk ekibin sezonun ikinci yarısına damga vuran ismi Muleka, attığı iki golle yıldızlaşırken Beşiktaş savunmasının evlere şenlik performansına Ben Ouannes de şık bir golle karşılık verdi. Vida'nın iki kritik hatasına, Umut'un 3. goldeki büyük hatası da eklenince skor kaçınılmaz oldu. Pjanic'in merkezde temposuz kalması, Batshuayi ve Güven'in hücumda ezdiği toplar ne savunma ne de hücumda varlık gösterilememesine neden oldu. Beşiktaş, rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftada Avrupa yolunda önemli bir fırsatı elinin tersiyle itmiş oldu.

UYUDUK!
Josef de Souza dün 22. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kayseri'ye karşı yok, F.Bahçe derbisinde takımdaki yerini alabilecek. Brezilyalı, maçtan sonra şunları söyledi: "Biz ilk yarı uyuduk maalesef, üzülüyorum bunu söylerken. Bu yüzden de ikinci yarı ne yapsak maçı döndüremedik. Orta sahada kendimi yalnız hissetmedim, Pjanic yardım etti. Fakat bu sistemde top orta sahada olmuyor. Stoperlerimiz genelde topla çıkıyorlar. Bu yüzden bizim dönen topları almamız gerekiyor."

ISLIKLA ÇIKTI
İlk yarıda hakem Beşiktaş lehine penaltı noktasını gösterdi ancak ofsayt bayrağı, vuruşun yapılmasına izin vermedi. Batshuayi'nin de 52'de filelere gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Belçikalı oyuncu, 62'de yerini Kenan'a bırakırken tribünler tarafından ıslıklandı. Vida da çıkarken bu tepkiden nasibini aldı.

2 GOLLE SİSTEMİ DEĞİŞTİRDİ
Maçın 62. dakikasına 2-0 geride giren Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael 3-4-3'ten vazgeçti ve oyun formasyonunda değişikliğe gitti. Batshuayi ve Vida'yı kenara alan Fransız hoca 4-4- 2'ye döndü. Rosier'i sağ beke çeken İsmael, sağ kanada N'Koudou'yu yerleştirdi. Kenan'ı ileri uca atarken yanına da Ghezzal'ı koydu. Beşiktaş kariyerine Trabzon (1-1) maçıyla başlayan Fransız teknik adam Alanya'yı 4-1 yenmiş, Giresun'la golsüz berabere kalmıştı. Kasımpaşa karşısında ise yenilgi ile tanıştı.

SERİ BOZULDU
Beşiktaş bu sezon evinde 8 maç sonra mağlup oldu. Vodafone Park'taki iki yenilgisini 6 Kasım'da Trabzon, 27 Kasım'da da Giresun'dan olmak üzere üst üste yaşayan siyahbeyazlılar, sonrasındaki 8 mücadeleden 5 galibiyet, 3 beraberlik çıkarmıştı. Kasımpaşa bu seriyi bozdu.

10 MAÇ, 11 GOL
Kasımpaşa'nın devre arasında Standard Liege'den kiraladığı Jackson Muleka forma giydiği 10. maçında 11. golünü atarak müthiş bir istatistiğe imzasını koydu. 22 yaşındaki Kongolo forvet, sadece Konya ve Rize karşılaşmalarını boş geçerken, Göztepe ve Adana Demir'den sonra Beşiktaş karşısında da duble yapma başarısı gösterdi.

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