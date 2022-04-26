Balayı bitti

Muleka (2) ve Ben Ouannes'e karşılık veremeyen Kartal, son iki maçında sessiz kaldıkatılım için son haftalarda hata lüksü olmayan Beşiktaş,başından sonuna dekancak siyah-beyazlı takım aynı netlikte pozisyonlar bulmakta zorlandı.ekibin sezonun ikinci yarısına damga vuran ismi Muleka, attığı iki golle yıldızlaşırkenBen Ouannes de şık bir golle karşılık verdi.iki kritik hatasına, Umut'un 3. goldeki büyük hatası da eklenince skor kaçınılmaz oldu. Pjanic'in merkezde temposuz kalması,ne savunma ne de hücumda varlık gösterilememesine neden oldu.rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftadaJosef de Souza dün 22. dakikada gördüğü sarı kartlaBrezilyalı, maçtan sonra şunları söyledi: "Biz ilk yarı uyuduk maalesef, üzülüyorum bunu söylerken. Bu yüzden de ikinci yarı ne yapsak maçı döndüremedik. Orta sahada kendimi yalnız hissetmedim, Pjanic yardım etti. Fakat bu sistemde top orta sahada olmuyor. Stoperlerimiz genelde topla çıkıyorlar. Bu yüzden bizim dönen topları almamız gerekiyor."İlk yarıda hakem Beşiktaş lehine penaltı noktasını gösterdi ancak ofsayt bayrağı, vuruşun yapılmasına izin vermedi. Batshuayi'nin de 52'de filelere gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Belçikalı oyuncu, 62'de yerini Kenan'a bırakırken tribünler tarafından ıslıklandı. Vida da çıkarken bu tepkiden nasibini aldı.Maçın 62. dakikasına 2-0 geride giren Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael 3-4-3'ten vazgeçti ve oyun formasyonunda değişikliğe gitti. Batshuayi ve Vida'yı kenara alan Fransız hoca 4-4- 2'ye döndü. Rosier'i sağ beke çeken İsmael, sağ kanada N'Koudou'yu yerleştirdi. Kenan'ı ileri uca atarken yanına da Ghezzal'ı koydu. Beşiktaş kariyerine Trabzon (1-1) maçıyla başlayan Fransız teknik adam Alanya'yı 4-1 yenmiş, Giresun'la golsüz berabere kalmıştı. Kasımpaşa karşısında ise yenilgi ile tanıştı.Beşiktaş bu sezon evinde 8 maç sonra mağlup oldu. Vodafone Park'taki iki yenilgisini 6 Kasım'da Trabzon, 27 Kasım'da da Giresun'dan olmak üzere üst üste yaşayan siyahbeyazlılar, sonrasındaki 8 mücadeleden 5 galibiyet, 3 beraberlik çıkarmıştı. Kasımpaşa bu seriyi bozdu.Kasımpaşa'nın devre arasında Standard Liege'den kiraladığı Jackson Muleka forma giydiği 10. maçında 11. golünü atarak müthiş bir istatistiğe imzasını koydu. 22 yaşındaki Kongolo forvet, sadece Konya ve Rize karşılaşmalarını boş geçerken, Göztepe ve Adana Demir'den sonra Beşiktaş karşısında da duble yapma başarısı gösterdi.