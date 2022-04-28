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Giriş Tarihi: 28.4.2022 13:46

Antalyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 4 eksik

DHA
Antalyaspor’da Trabzonspor maçı öncesi 4 eksik

Fraport TAV Antalyaspor'un lig lideri Trabzonspor ile oynayacağı mücadelede Hakan Özmert, Admir Mehmedi, Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol görev alamayacak.

Süper Lig'de oynadığı son 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fraport Tav Antalyaspor, ligin 35'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekipte zorlu maç öncesi 4 oyuncu sakat. 2 oyuncunun ise futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermesi halinde oynaması bekleniyor.

3 SAKAT, 2 BELİRSİZ
Antalyaspor'da bordo mavili takımla oynanacak maç öncesi Yukatel Kayserispor maçında sakatlanan ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilen takım kaptanı Hakan Özmert'in yanı sıra, sakatlıkları devam eden Admir Mehmedi, Harun Alpsoy ve sakatlığını atlattıktan sonra takımla çalışan ancak antrenman eksikliği bulunan Ufuk Akyol görev alamayacak.

Antalyaspor'da antrenmanda sakatlanan ve 2 hafta sahalardan uzak kalan Sinan Gümüş takımla çalışmalara başladı. Nuri Şahin'in Gümüş'ü kadroya alması beklenirken, forma giymesi beklenmiyor.

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Antalyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 4 eksik
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