Efsane tenisçi Boris Becker, 2,5 yıl hapse mahkum edildi!

DAVA

Alman tenisçinin Haziran 2017'deki iflasından sonra iş hesabından eski eşi ile şu anda ayrı yaşadığı eşinin hesapları da dahil bazı hesaplara yüz binlerce sterlin gönderdiği belirlenmişti. Becker, ayrıca Almanya'daki bir mülkü beyan etmemek ve 825 bin avroluk banka kredisi ile bir teknoloji firmasındaki hisselerini saklamaktan suçlu bulunmuştu.

8 Nisan'daki duruşmada diğer 20 suçlamadan beraat eden Becker, iddiaları reddederek varlıklarını güvence altına almakla görevli mütevelli heyetleriyle iş birliği yaptığını ve uzman tavsiyelerine göre hareket ettiğini savunmuştu.

İflasının 2013 yılında özel bankadan alınan 4,6 milyon avro kredi ve 2014'te de İngiliz iş adamından alınan yaklaşık 1,6 milyon dolarlık krediden kaynaklandığını belirten Becker, kariyeri sırasında elde ettiği 50 milyon dolarlık kazancın pahalı bir boşanma için yapılan ödemeler ve emeklilik sonrası borçlara gittiğini öne sürmüştü. Becker hakkındaki kararın 29 Nisan'da açıklanacağı ve 7 yıla kadar hapis cezası verilebileceği belirtilmişti.