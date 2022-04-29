Seçim 22-29 Mayıs’ta

Beşiktaş'taolağan seçimli genel kurul 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29 Mayıs'ta BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak. İdari ve mali genel kurul ise 21-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.BEŞIKTAŞ Kulübü, futbol akademisinden yetişen 5 genç oyuncusuyla sözleşme yeniledi. Siyah-beyazlılarda Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar'ın sözleşmeleri 2024-25 sezon sonuna kadar uzatıldı. Necati Bilgiç ve Serkan Emrecan Terzi ile 2024-2025'e kadar, Göktuğ Baytekin ile 2022- 2023 sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığı açıklandı.