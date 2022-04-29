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Giriş Tarihi: 29.4.2022 22:21 Son Güncelleme: 29.4.2022 22:44

Son dakika: Giresunspor kazandı, Altay Süper Lig'e veda etti

Son dakika: Giresunspor kazandı, Altay Süper Lig’e veda etti

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Giresunspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ederken bitime 3 hafta kala Altay'ın küme düşmesi kesinleşti. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Umut Nayir ve Serginho kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 21'de Umut Nayir ve 48'de Serginho kaydetti.

Ligde 2 maç sonra kazanan Giresunpor 43 puan la ligde kalmayı garanilerken üst üste 3. mağlubiyetini alan Adana Demirspor ise 53 puanda kaldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe'ye mağlup olan Gaziantep FK'nın 12 puan gerisinde olan Altay, ikili averajda da rakibin gerisinde olmasıyla bitime 3 hafta kala küme düştü. Süper Lig'e daha önce Yeni Malatyaspor ve Göztepe veda etmişti.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada GZT Giresunspor atağında sol kanattan Diabate, ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda bulunan Chiquinho'ya topu aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutu kalenin yanından az farkla auta gitti.

15. dakikada Traore'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Sergio topla buluştu. Kaleci Muric ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

21. dakikada Giresunspor öne geçti: Sağ kanattan Hayrullah Bilazer'in ceza sahasına yaptığı ortada Umut Nayir kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi. 1-0

38. dakikada Rassoul'un ceza sahasına ortasında Assombalonga kafa ile Sinan Kurt'a topu aktardı. Sinan Kurt'un gelişine vurduğu top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Son dakika: Giresunspor kazandı, Altay Süper Lig'e veda etti
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