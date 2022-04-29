Son dakika: Giresunspor kazandı, Altay Süper Lig’e veda etti

Bu sonuçla Fenerbahçe'ye mağlup olan Gaziantep FK'nın 12 puan gerisinde olan Altay, ikili averajda da rakibin gerisinde olmasıyla bitime 3 hafta kala küme düştü. Süper Lig'e daha önce Yeni Malatyaspor ve Göztepe veda etmişti.