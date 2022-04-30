‘61 pare top atışı yapacağız’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kutlamalara gözyaşının karışmaması için taraftarlarına çağrı yaptı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftara açık antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. "İnşallah Antalya maçındaarzu ettiğimiz sonucu alacağız" diyen Başkan Ağaoğlu, taraftarlara çağrıda bulunarak, "Taraftardan ricam var;coşku ve heyecan, üzüntüyeve gözyaşına dönüşmesin.Birbirimize sarılalım ama silahasarılmayalım, mesajımızbu. Arzu ettiğimiz puanı alıpşampiyon olduğumuz takdirdeben söz veriyorum, şampiyonluğumuzu61 pare topatışı ile kutlayacağız. 61top atışı, bütün silahlardançıkan sesin iki katına bedel.3 ayrı lokasyondan da havaifişek gösterisi olacak" dedi.
TÜM TÜRKİYE FARKI GÖRECEK
Yurt içi ve yurt dışından taraftarların şampiyonluk için geldiğini vurgulayan Başkan "Trabzon'daşampiyonluğuncoşkusu diğer illere,takımlara göre farklı oluyor.İnşallah takım şampiyonolunca farklılıktan neyikast ettiğimi tüm Türkiyegörecek" diye konuştu.
TRABZONSPOR'DA 23 FUTBOLCUNUN İLK GÖZ AĞRISI
SÜPER Lig'de mutlu sona ulaşmak için gün sayan Trabzonspor'da 23 futbolcu ilk defa şampiyonluk sevincine nail olacak. Fırtına'da Uğurcan, Erce, Arda, Muhammet Beşir, Peres, Serkan, Hüseyin, Taha, Ahmetcan, Puchacz, Berat, Siopis, Hamsik, Kerem, Murat Cem, Yunus Mallı, Abdülkadir, Kouassi, Yusuf, Salih, Enis, Emrehan, Batuhan için ilk olacak. Daha önce ise Hugo, Denswil, İsmail, Dorukhan, Trondsen, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Visca, Cornelius, Djaniny ve Koita başka takımlarda şampiyonluğa ulaşmıştı.
REKORU EGALE EDECEK
Trabzonspor, Süper Lig'in sona ermesine 3 hafta kala şampiyon olması halinde Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale edecek. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.
NWAKAEME: SAHADA OLMALIYIM!
Arka adalesindeki kas yaralanması nedeniyle Adana Demirspor maçını kaçıran Anthony Nwakaeme, tedavisi sonrası takıma katılmıştı. Dün stattaki antrenmanda da yer alan Nijeryalı oyuncu, hocasıyla konuşarak Antalyaspor karşısında sahada olmak istediğini söyledi. Gol ve asistleriyle takımının zirvede yer almasında büyük payı olan 33 yaşındaki yıldızın, "Bu maçta şampiyonluk coşkusunu sahada yaşamak istiyorum. Ağrım yok, görev verirsen elimden gelenin en iyisini yapacağım" dediği öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, oyuncusunun bu hırsından memnun kaldığı ve maç saatinde durumunu tekrar