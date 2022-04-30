‘61 pare top atışı yapacağız’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftara açık antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.diyen Başkan Ağaoğlu, taraftarlara çağrıda bulunarak,dedi.Yurt içi ve yurt dışından taraftarların şampiyonluk için geldiğini vurgulayan Başkan "" diye konuştu.Lig'de mutlu sona ulaşmak için gün sayan Trabzonspor'da 23 futbolcu ilk defa şampiyonluk sevincine nail olacak. Fırtına'da Uğurcan, Erce, Arda, Muhammet Beşir, Peres, Serkan, Hüseyin, Taha, Ahmetcan, Puchacz, Berat, Siopis, Hamsik, Kerem, Murat Cem, Yunus Mallı, Abdülkadir, Kouassi, Yusuf, Salih, Enis, Emrehan, Batuhan için ilk olacak. Daha önce ise Hugo, Denswil, İsmail, Dorukhan, Trondsen, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Visca, Cornelius, Djaniny ve Koita başka takımlarda şampiyonluğa ulaşmıştı.Trabzonspor, Süper Lig'in sona ermesine 3 hafta kala şampiyon olması halinde Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale edecek. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.Arka adalesindeki kas yaralanması nedeniyle Adana Demirspor maçını kaçıran Anthony Nwakaeme, tedavisi sonrası takıma katılmıştı. Dün stattaki antrenmanda da yer alan Nijeryalı oyuncu, hocasıyla konuşarak Antalyaspor karşısında sahada olmak istediğini söyledi. Gol ve asistleriyle takımının zirvede yer almasında büyük payı olan 33 yaşındaki yıldızın, "Bu maçta şampiyonluk coşkusunu sahada yaşamak istiyorum. Ağrım yok, görev verirsen elimden gelenin en iyisini yapacağım" dediği öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, oyuncusunun bu hırsından memnun kaldığı ve maç saatinde durumunu tekrar