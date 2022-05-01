İzmir’de gol yağmuru! Çaykur Rizespor, Göztepe’yi dağıttı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, daha önce küme düşmesi kesinleşen Göztepe'ye konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip 7-1 kazandı.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 16'da Kahraman Demirtaş (k.k.), 19'da Papiss Cisse, 34 ve 53'te Gedson Fernandes, 68'de Yusuf Sarı, 78'de Joel Pohjanpalo ve 88'de Ronaldo Mendes kaydetti. Göztepe'nin tek golünü ise 7'de Makana Rudi Baku attı.
Bu sonuçla 2 maç sonra kazanan Çaykur Rizespor 33 puana yükseldi. Daha önce lige veda eden Göztepe ise 28 puanda kaldı.