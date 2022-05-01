Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İzmir'de gol yağmuru! Çaykur Rizespor, Göztepe'yi dağıttı
Giriş Tarihi: 1.5.2022 22:35 Son Güncelleme: 1.5.2022 22:46

İzmir'de gol yağmuru! Çaykur Rizespor, Göztepe'yi dağıttı

İzmir’de gol yağmuru! Çaykur Rizespor, Göztepe’yi dağıttı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, deplasmanda Göztepe'ye gol olup yağdı ve İzmir ekibini 7-1 mağlup etti. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Kahraman Demirtaş (k.k.), Papiss Cisse, Gedson Fernandes (2), Yusuf Sarı, Joel Pohjanpalo ve Ronaldo Mendes kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, daha önce küme düşmesi kesinleşen Göztepe'ye konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip 7-1 kazandı.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 16'da Kahraman Demirtaş (k.k.), 19'da Papiss Cisse, 34 ve 53'te Gedson Fernandes, 68'de Yusuf Sarı, 78'de Joel Pohjanpalo ve 88'de Ronaldo Mendes kaydetti. Göztepe'nin tek golünü ise 7'de Makana Rudi Baku attı.

Bu sonuçla 2 maç sonra kazanan Çaykur Rizespor 33 puana yükseldi. Daha önce lige veda eden Göztepe ise 28 puanda kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret 2022 ve 1 Mayıs açıklaması!
Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor paylaşımı tepki çekti! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine..
SON DAKİKA: Ukraynalı komutan küle dönen şehirden Başkan Erdoğan'a seslendi: Bizi kurtarın
Son dakika: "ABD Başkanı Joe Biden Rusya Ukrayna savaşını dünyaya yayacak!"
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
SON DAKİKA: Enflasyonun zirveden iniş tarihi! Mayıs sonrası düşüş başlar
SON DAKİKA | Anzelika Srabiants balkondan düşmüştü: Ukraynalı modelin son konuşması ortaya çıktı!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan dönüşü flaş mesajlar: Bu tezgâha da bu oyuna da biz gelmeyiz
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu’ndan Batı'ya Osman Kavala tepkisi: Arkasında kim var belli, argümanları ilginç
Son dakika: Emniyet 'Hacklenme' iddiasını yalanladı! Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de gol yağmuru! Çaykur Rizespor, Göztepe'yi dağıttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA