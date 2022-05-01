Valerien Ismael, Valentin Rosier'e yüklendi! "Displinsiz hareketleri vardı..."

İlk yarı kendilerini tatmin etmeyen bir mantalitede oynadıklarını belirten Ismael, şunları söyledi:

"Kayseri'ye gelip burada yüzde 80 performans ile oynayamazsınız. Bir sonraki maçımızın Fenerbahçe maçı olduğu ve oyuncalarımızın o maçı düşündüğünü ben de hissettim ama bunun için zamanımız olduğunu ve bugün burada Kayserispor maçından dolayı bulunduğumuzu konuştuk. Mantalitemizi daha yükseltmemiz, daha da iyileştirmemiz, değiştirmemiz gerektiğinden bahsettik. Bir sonraki haftaya en iyi hazırlığın bugün burada galibiyet olması gerektiğini konuştuk. Ben bugün göstermiş olduğumuz reaksiyondan dolayı çok memnunum, çok mutluyum. Özellikle kulübenin katkısından dolayı çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Nkoudou çok iyi bir performans gösterdi. Bize 3 puanı getiren performansı gösterdi. İstatistiklere baktığımız zaman 3'üncü deplasman galibiyeti. Bu çok yetersiz gerçekten ama bugün özelinde 3 puan aldığımız için mutluyuz."