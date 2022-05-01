Valerien Ismael, Valentin Rosier'e yüklendi! "Displinsiz hareketleri vardı..."

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, özellikle kulübenin katkısından dolayı çok memnun olduğunu söyledi.Ismael, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, önemli bir galibiyet aldıklarını ve bugün iki farklı performans gösterdiklerini söyledi.
İlk yarı kendilerini tatmin etmeyen bir mantalitede oynadıklarını belirten Ismael, şunları söyledi:
"Kayseri'ye gelip burada yüzde 80 performans ile oynayamazsınız. Bir sonraki maçımızın Fenerbahçe maçı olduğu ve oyuncalarımızın o maçı düşündüğünü ben de hissettim ama bunun için zamanımız olduğunu ve bugün burada Kayserispor maçından dolayı bulunduğumuzu konuştuk. Mantalitemizi daha yükseltmemiz, daha da iyileştirmemiz, değiştirmemiz gerektiğinden bahsettik. Bir sonraki haftaya en iyi hazırlığın bugün burada galibiyet olması gerektiğini konuştuk. Ben bugün göstermiş olduğumuz reaksiyondan dolayı çok memnunum, çok mutluyum. Özellikle kulübenin katkısından dolayı çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Nkoudou çok iyi bir performans gösterdi. Bize 3 puanı getiren performansı gösterdi. İstatistiklere baktığımız zaman 3'üncü deplasman galibiyeti. Bu çok yetersiz gerçekten ama bugün özelinde 3 puan aldığımız için mutluyuz."
ROSİER'İN CEZALI DURUMA DÜŞMESİ
Bir basın mensubunun, "Haftaya kritik bir derbi var. Bugün 9 futbolcu sarı kart ceza sınırındaydı. Maç öncesi herhangi bir uyarınız oldu mu? Rosier'in disiplinsiz davranışları vardı, bu nedenle de sarı kart gördü. Ceza vermeyi düşünüyor musunuz? sorusu üzerine Ismael, bir sonraki hafta önemli bir maç varsa daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
İkili mücadele esnasında kart görse bunun kabul edilebilir olduğunu dile getiren Ismael, Rosier'in kendisi için önemli bir futbolcu olduğunu anlattı. Her teknik direktörün böylesine önemli bir maçta en iyi oyunculara sahip olmak istediğini ifade eden Ismael, bu konuya hafta içi değerlendireceklerini ve bir çözüm bulacaklarını söyledi.
Ismael, Emirhan İlkhan'ın performansının sorulması üzerine ise kendisini bu maç biraz daha geride oynattıklarını ifade etti. Bu konularda çok esnek bir oyuncu olduğunu ve orta sahanın her yerinde rahatlıkla oynayabileceğini dile getiren Ismael, oyuncusunun performansını harika bulduğunu, bunu sonraki performanslarına yansıtması ve ayaklarının yere basması gerektiğini belirtti.
Kasımpaşa maçını kıyasla bugün hata yapmadıklarına dikkati çeken Ismael, bugün özelinde ilk yarıda çok pozisyon bulduklarını, penaltıdan önce Larin'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü atması durumunda maçta belki çok başka bir hikaye olacağını aktardı. Ismael, yeni hocanın gelmesiyle işlerin bir gecede değişmediğini, bunun için zamana ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.