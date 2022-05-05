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Giriş Tarihi: 5.5.2022 17:22

Şampiyon Trabzonspor, Hatay’a gitti

Şampiyon Trabzonspor, Hatay’a gitti

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, ligin 36. haftasında oynayacağı Hatayspor mücadelesi hazırlıklarını tamamlayarak Hatay'a hareket etti. Taraftarlar, bordo-mavili takımı tesislerin çıkışında tezahüratlar eşliğinde uğurladı. İşte kamp kadrosu ve tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, ligin 36'ncı haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor mücadelesi hazırlıklarını tamamlayarak bu kente hareket etti. Taraftarlar, bordo-mavili takımı tesislerin çıkışında tezahüratlar eşliğinde uğurladı.

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, ligin 36'ncı haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yapılan son idmanla tamamladı. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde taktik çalıştı. Hazırlıklarını tamamlayan oyuncular, saat 15.45'te tesislerden çıkış yaptı. Trabzonspor kafilesini tesislerin çıkışında bekleyen coşkulu taraftar grubu, meşale ve tezahüratlar eşliğinde takımlarını uğurladı. Taraftarların sevgi gösterileriyle havalimanına ulaşan Trabzonspor kafilesi, saat 16.15'te özel uçakla Trabzon'dan Hatay'a hareket etti.

Bordo-mavililerin kafilesinde sakatlıkları nedeniyle Bruno Peres, Stefano Denswil ve Anders Trondsen yer almazken, şampiyonluk sonrası izin alan Marek Hamsik ve Manolis Siopis de kafileye katılmadı. Bordo-mavili takımın genç oyuncularından Taha Altıkardeş ile Emrehan Gedikli ise Atakaş Hatayspor kafilesinde yer aldı.

TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU

Trabzonspor'un 22 kişiden oluşan Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Tymoteusz Puchacz, İsmail Köybaşı, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Antony Nwakaeme, Djaniny Semedo, Andreas Cornelius, Emrehan Gedikli.

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Şampiyon Trabzonspor, Hatay’a gitti
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