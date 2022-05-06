Kabul edin ikisini de alırım!

11 Haziran'daki seçimi beklemeden Torrent'i gönderecek olan Başkan Burak Elmas transfer mesaisinde... Oyunculara gelecek cazip teklifleri değerlendirmeye alacak Elmas'ın, bütçesi onaylanmadığı için bonservis ödeme yetkisi yok.Yeni yönetim anlaşmaları onaylarsa transferler resmiyet kazanacak. Başkan Burak Elmas'ın seçim öncesi bitirmeyi planladığı iki oyuncu. Arsenal ve Lille ile sözleşmeleri ay sonunda bitecek iki orta saha, Taylan-Berkan ikilisinden memnun olmayan Aslan'ın yeni ilacı olabilir. Elneny'yi ön liberoya, Xeka'yı 8 numara pozisyonuna düşünen Elmas, bu transferlere yeni yönetimin itiraz etmeyeceğini düşünüyor.Bu arada 29 yaşındaki Mısırlı Elneny sezon başında da gündeme gelmişti.Serbest kalıp bonservislerini eline alacakyıllık ücretler ödenmesi söz konusu.27 yaşındaki Xeka geçtiğimiz sezon Burak Yılmaz ile birlikte şampiyonluk coşkusu yaşarken Lille kariyerinde 144 maça çıkarken 9 gol atıp 7 kez de asist yaptı.