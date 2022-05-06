Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kabul edin ikisini de alırım!
Giriş Tarihi: 6.5.2022

Kabul edin ikisini de alırım!

MEHMET ÖZCAN
Kabul edin ikisini de alırım!

Bütçesi onaylanmadığı için direkt transfer yapamayan Burak Elmas, sözleşmeleri bitecek olan Elneny ve Xeka ile prensipte anlaştı. İki başkan adayı da kabul ederse yıldızlarla ön protokol yapılacak

11 Haziran'daki seçimi beklemeden Torrent'i gönderecek olan Başkan Burak Elmas transfer mesaisinde... Oyunculara gelecek cazip teklifleri değerlendirmeye alacak Elmas'ın, bütçesi onaylanmadığı için bonservis ödeme yetkisi yok. Ancak başkan, sezon sonunda serbest kalacak isimlerle ön protokol imzalamaya hazırlanıyor. Yeni yönetim anlaşmaları onaylarsa transferler resmiyet kazanacak. Başkan Burak Elmas'ın seçim öncesi bitirmeyi planladığı iki oyuncu Mohamed Elneny ve Xeka. Arsenal ve Lille ile sözleşmeleri ay sonunda bitecek iki orta saha, Taylan-Berkan ikilisinden memnun olmayan Aslan'ın yeni ilacı olabilir. Elneny'yi ön liberoya, Xeka'yı 8 numara pozisyonuna düşünen Elmas, bu transferlere yeni yönetimin itiraz etmeyeceğini düşünüyor.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO ÖDENECEK
Bu arada 29 yaşındaki Mısırlı Elneny sezon başında da gündeme gelmişti. 27 yaşındaki Portekizli Xeka ise Rusya'daki savaş nedeniyle CSKA Moskova ile yaptığı anlaşmayı bozmuştu. Serbest kalıp bonservislerini eline alacak iki yıldız oyuncu için de 2.5 milyon Euro yıllık ücretler ödenmesi söz konusu.

BURAK'LA ZAFERE KOŞTU
27 yaşındaki Xeka geçtiğimiz sezon Burak Yılmaz ile birlikte şampiyonluk coşkusu yaşarken Lille kariyerinde 144 maça çıkarken 9 gol atıp 7 kez de asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Alman basını: Ekonomide Türkiye mucizesi
Amerikalı Defense News'ten dikkat çeken haber! ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık
SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan sığınmacılar üzerinden yapılan provokasyona sert tepki!
Son dakika: Bursa’da kamyon yolcu otobüsüne çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var!
Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
Dünyanın en popüler kokusu nedir? Bilim dünyası tespit etti
Yandıktan sonra ağaçlandırılan ormanlar yeniden yeşerdi
Sosyal medya paylaşımları büyük tepki çekmişti! 4 öğretmen açığa alındı
Son Dakika Haberi: HDP'li vekilden şehit çocuğu polise küstah sözler: Düşman! Ortalık karıştı, gözaltılar var...
Son dakika: CHP'li Özgür Özel Diyarbakır Anneleri'ne saldıran HDP'yi savundu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kabul edin ikisini de alırım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA