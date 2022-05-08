Bir yıl daha buradayım

Galatasaray'daki geleceği tartışılan teknik direktör Domenec Torrent, görevden alınma iddiaları ve tazminat konusuyla ilgili "İstanbul'da çok mutluyum.Ben şanslıyım çünkü Twitter'a, Instagram'a bakmam. Başkanla bir görüşme yaptık ama takımın durumu hakkında konuştuk.Kalan 2 maçta, mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir senemiz daha var Galatasaray'da. Onun üzerine konuşmalar yaptık" açıklamasını yaptı. İspanyol hoca maç hakkında ise şu yorumu yaptı: "Ligin en formda takımlarından birine karşı oynadık. Biraz da sakatlıklardan dolayı oyuncular konusunda doğaçlamaya gitmek durumunda kaldık. Takımın oynadığı futboldan memnunum.Emre Belözoğlu, tecrübeli savunma oyuncusuariyerinin ilk Süper Lig maçına çıkan Efe Arda, aynı zamanda Başakşehir tarihinde bir lig karşılaşmasında süre bulan en genç futbolcu unvanını da aldı. Gayretli bir oyun sergileyen Efe Arda 90 dakika boyunca sahada kaldı.GALATASARAY'A vatandaşı Cicaldau ile birlikte büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin çok uzağında kalan Morutan, çok zor bir sezon geçirdiklerini söyledi. Rumen futbolcu,diye konuştu.