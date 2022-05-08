Bir yıl daha buradayım

Başkan Elmas’la tazminat pazarlığı yapmadığını söyleyen Torrent, “G.Saray’da çalışmaktan mutluyum. 1 senem daha var. Başkanla takımın durumunu konuştuk” dedi
Galatasaray'daki geleceği tartışılan teknik direktör Domenec Torrent, görevden alınma iddiaları ve tazminat konusuyla ilgili "İstanbul'da çok mutluyum. Daha damutlu olduğum şeyGalatasaray'da çalışmak. Ben şanslıyım çünkü Twitter'a, Instagram'a bakmam. Başkanla bir görüşme yaptık ama takımın durumu hakkında konuştuk. Dışarıda yazılan şeylerhakkında bir görüşmegeçmedi. Kalan 2 maçta, mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir senemiz daha var Galatasaray'da. Onun üzerine konuşmalar yaptık" açıklamasını yaptı. İspanyol hoca maç hakkında ise şu yorumu yaptı: "Ligin en formda takımlarından birine karşı oynadık. Biraz da sakatlıklardan dolayı oyuncular konusunda doğaçlamaya gitmek durumunda kaldık. Takımın oynadığı futboldan memnunum. "Muslera'ya güveniyorum,ona aşığım."
16 YAŞINDAKI EFE ARDA KULÜP TARIHINE GEÇTI
Emre Belözoğlu, tecrübeli savunma oyuncusu Duarte'nin yokluğunda formayı16 yaş, 9 ay, 29 günlük Efe Arda'yaemanet etti. Kariyerinin ilk Süper Lig maçına çıkan Efe Arda, aynı zamanda Başakşehir tarihinde bir lig karşılaşmasında süre bulan en genç futbolcu unvanını da aldı. Gayretli bir oyun sergileyen Efe Arda 90 dakika boyunca sahada kaldı.
MORUTAN: GELECEK SEZONUN AFFI OLMAZ
GALATASARAY'A vatandaşı Cicaldau ile birlikte büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin çok uzağında kalan Morutan, çok zor bir sezon geçirdiklerini söyledi. Rumen futbolcu, "Elimden geleni yapmayaçalıştım. Yeni sezonda dahaiyi mücadele edip kendimi daha iyigöstermek istiyorum. Şu andaki durumdandolayı yeni sezonda affımız yokseyircilere karşı" diye konuştu.