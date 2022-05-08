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Giriş Tarihi: 8.5.2022

Bir yıl daha buradayım

Bir yıl daha buradayım

Başkan Elmas’la tazminat pazarlığı yapmadığını söyleyen Torrent, “G.Saray’da çalışmaktan mutluyum. 1 senem daha var. Başkanla takımın durumunu konuştuk” dedi

Galatasaray'daki geleceği tartışılan teknik direktör Domenec Torrent, görevden alınma iddiaları ve tazminat konusuyla ilgili "İstanbul'da çok mutluyum. Daha da mutlu olduğum şey Galatasaray'da çalışmak. Ben şanslıyım çünkü Twitter'a, Instagram'a bakmam. Başkanla bir görüşme yaptık ama takımın durumu hakkında konuştuk. Dışarıda yazılan şeyler hakkında bir görüşme geçmedi. Kalan 2 maçta, mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir senemiz daha var Galatasaray'da. Onun üzerine konuşmalar yaptık" açıklamasını yaptı. İspanyol hoca maç hakkında ise şu yorumu yaptı: "Ligin en formda takımlarından birine karşı oynadık. Biraz da sakatlıklardan dolayı oyuncular konusunda doğaçlamaya gitmek durumunda kaldık. Takımın oynadığı futboldan memnunum. "Muslera'ya güveniyorum, ona aşığım."

16 YAŞINDAKI EFE ARDA KULÜP TARIHINE GEÇTI
Emre Belözoğlu, tecrübeli savunma oyuncusu Duarte'nin yokluğunda formayı 16 yaş, 9 ay, 29 günlük Efe Arda'ya emanet etti. Kariyerinin ilk Süper Lig maçına çıkan Efe Arda, aynı zamanda Başakşehir tarihinde bir lig karşılaşmasında süre bulan en genç futbolcu unvanını da aldı. Gayretli bir oyun sergileyen Efe Arda 90 dakika boyunca sahada kaldı.

MORUTAN: GELECEK SEZONUN AFFI OLMAZ
GALATASARAY'A vatandaşı Cicaldau ile birlikte büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin çok uzağında kalan Morutan, çok zor bir sezon geçirdiklerini söyledi. Rumen futbolcu, "Elimden geleni yapmaya çalıştım. Yeni sezonda daha iyi mücadele edip kendimi daha iyi göstermek istiyorum. Şu andaki durumdan dolayı yeni sezonda affımız yok seyircilere karşı" diye konuştu.

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