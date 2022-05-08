Rekor kıran satış

Todd Boehly liderliğindeki konsorsiyum, Abramovic tarafından satışa çıkarılan Chelsea’yi, 4.25 milyar Sterlin’e (78 milyar TL) aldı. Bu rakam bir kulübe ödenen en büyük miktar oldu
UZUN süredir yılan hikâyesine dönen Chelsea Kulübü'nün devir işlemi resmen bitti ve Roman Abramovic dönemi sona erdi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası İngiltere'nin yaptırımlarına maruz kalan Abramovic'in satışaçıkardığı İngiliz ekibini;Todd Boehly'in liderliğindekikonsorsiyum 4 milyar250 milyon Sterlin'e(78 milyar TL) satın aldı. Rakam, profesyonel kulüp için şimdiye kadar ödenen en yüksek ücret olarak kayıtlara geçti. Anlaşma gereği yatırımın 2,5 milyar Sterlin'lik bölümü, kulüp hisselerini almak için kullanılacak. 1.75 milyarSterlin'lik kısım ise ChelseaVakfı'na aktarılacak.
TODD BOEHLY KİMDİR?
Chelsea'yi satın alan Todd Boehly spor dünyasına yabancı değil. Amerikan beyzbol ekibi Los Angeles Dodgers'ın %20'lik hissesine sahip olan iş insanı, WNBA (Kadınlar Basketbol Ligi) takımı Los Angeles Sparks ve NBA'de Los Angeles Lakers'ta söz sahibi
TARIHIN EN PAHALI KULÜP SATIŞLARI
CHELSEA.............Futbol....... 5.2 milyar $.........Todd Boehly
NY Metz...............Beyzbol.... 2.4 milyar $.........Steve Cohen
C. Panthers.........NFL........... 2.3 milyar $.........David Tepper
H. Rockets...........NBA.......... 2.2 milyar Ş.........Tilman Fertitta
LA Clippers.........NBA.......... 2 milyar $............Steve Ballmer