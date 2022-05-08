Rekor kıran satış

UZUN süredir yılan hikâyesine dönen Chelsea Kulübü'nün devir işlemi resmen bitti ve Roman Abramovic dönemi sona erdi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası İngiltere'nin yaptırımlarına maruz kalanRakam, profesyonel kulüp için şimdiye kadar ödenen en yüksek ücret olarak kayıtlara geçti. Anlaşma gereği yatırımın 2,5 milyar Sterlin'lik bölümü, kulüp hisselerini almak için kullanılacak.Chelsea'yi satın alan Todd Boehly spor dünyasına yabancı değil. Amerikan beyzbol ekibi Los Angeles Dodgers'ın %20'lik hissesine sahip olan iş insanı, WNBA (Kadınlar Basketbol Ligi) takımı Los Angeles Sparks ve NBA'de Los Angeles Lakers'ta söz sahibiCHELSEA.............Futbol....... 5.2 milyar $.........Todd BoehlyNY Metz...............Beyzbol.... 2.4 milyar $.........Steve CohenC. Panthers.........NFL........... 2.3 milyar $.........David TepperH. Rockets...........NBA.......... 2.2 milyar Ş.........Tilman FertittaLA Clippers.........NBA.......... 2 milyar $............Steve Ballmer