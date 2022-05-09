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Giriş Tarihi: 9.5.2022 12:29

Türk güzeli, Jack Grealish’in radarına takıldı! Sosyal medyadan takibe aldı…

Türk güzeli, Jack Grealish’in radarına takıldı! Sosyal medyadan takibe aldı…

Oynadığı futboldan çok aşk hayatıyla sürekli gündeme gelen İngiliz yıldız futbolcu bu seferde ünlü Türk oyuncuyu yakın takibine aldı. Sosyal medya hesabından başlayan takip hakkında ilk açıklama Türk oyuncunun arkadaşlarından geldi. İşte tüm detaylar…

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de top koşturan yıldız oyuncu Jack Grealish, Türk oyuncuyu sosyal medyadan yakın takibe başladı.

EKİN SU CÜLCÜLOĞLU'NU YAKIN TAKİPTE

26 yaşındaki yıldız futbol, İngiltere'nin en ünlü TV programlarından 'Love Island'a (Aşk Adası) katılmaya hazırlanan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu'nu yakından takip etmeye başladı. İngiliz medyasının büyük ilgi gösterdiği gelişmeyle ilgili Cülcüloğlu cephesinden de ilk açıklama geldi.

ARKADAŞI: 'GREALİSH'İN İLGİSİ EKİN'İ MUTLU ETTİ'

Jack Grealish'in Ekin Su Cülcüloğlu'na gösterdiği ilgiye ilişkin ilk açıklama güzel oyuncunun arkadaşından geldi. The Sun'un haberinde Ekin Su Cülcüloğlu'na yakın bir kaynağın verdiği demeçte, arkadaşının Jack Grealish'in ilgisinden oldukça mutlu olduğunu söyledi.

AŞK ADASI'NA KATILIYOR

Güzel oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, İngiltere'de yayınlanan ve oldukça popüler olan TV programı 'Love Island' (Aşk Adası) adlı yarışmaya katılacak. İngiliz basınında yer alan habere göre güzel oyuncu haziran ayından itibaren programın bir parçası olacak.

YABANCI ÜNLÜLER TAKİP EDİYOR

Geçtiğimiz sene ekrana gelen "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" adlı dizide rol alan Ekin Su Cülcüloğlu'nın Instagram'da 345 binden fazla takipçisi bulunuyor. Ekin Su Cülcüloğlu'nun takipçileri arasında Pete Wicks, James Lock ve Garry Lineker'in erkek kardeşi Wayne Lineker gibi ünlü isimler de yer alıyor.

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Türk güzeli, Jack Grealish’in radarına takıldı! Sosyal medyadan takibe aldı…
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