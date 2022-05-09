AŞK ADASI'NA KATILIYOR

Güzel oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, İngiltere'de yayınlanan ve oldukça popüler olan TV programı 'Love Island' (Aşk Adası) adlı yarışmaya katılacak. İngiliz basınında yer alan habere göre güzel oyuncu haziran ayından itibaren programın bir parçası olacak.