Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arda Kardeşler’e reklam soruşturması!
Giriş Tarihi: 10.5.2022

Arda Kardeşler’e reklam soruşturması!

Türkıye Futbol Federasyonu (TFF), Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler'in para atışına ilişkin soruşturma başlattı. 34 yaşındaki hakemin, 'bitcoin' logolu madeni para kullandığı kura atışıyla ilgili açıklama yapan TFF, "Hakem Arda Kardeşler'in para atışını TFF ile MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır" ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramıyorlardı! Nevşin Mengü İBB Başkanı'nın hatalarını sıraladı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler! Konut kredisi oranları yüzde 0.99 olacak
Başkan Erdoğan’ın kredi müjdesi sonrası fırsatçılar harekete geçti! Bir saat bile bekleyemediler…
Başkan Erdoğan tarih verip duyurdu: “Alım gücünü daha da yükselteceğiz”
Tetikçilik, istismar, adam kaldırma, provokasyon... İşte Furkancılar adlı yapılanmanın gerçek yüzü
SON DAKİKA: CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: Balon patladı...
Neye uğradığını şaşırdı! Ümit Özdağ'a Bilkent'te protesto şoku!
3 Ayrı Konut Finansman Paketi neleri içeriyor? İşte peş peşe gelen müjdelerin detayları...
Son dakika | Savaşı bitirecek deniyordu! Putin, Kızıl Meydan'da beklenen açıklamayı yaptı: Mecbur kaldık
Osmanlı’da Tansu mes’elesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Arda Kardeşler’e reklam soruşturması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA