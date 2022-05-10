Arda Kardeşler’e reklam soruşturması!

Türkıye Futbol Federasyonu (TFF), Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisininhakemi Arda Kardeşler'in para atışına ilişkin soruşturma başlattı. 34 yaşındaki hakemin, 'bitcoin' logolu madeni para kullandığı kura atışıyla ilgili açıklama yapan TFF, "Hakem Arda Kardeşler'in para atışınıTFF ile MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekildegerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşıolduğumuz söz konusu olayla ilgili federasyonumuz tarafındansoruşturma açılmıştır" ifadesini kullandı.