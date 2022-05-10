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Giriş Tarihi: 11.5.2022 01:08 Son Güncelleme: 11.5.2022 01:08

Barcelona'da Ronald Araujo şoku! Yere yığıldı, beyin sarsıntısı geçirdi...

AA
Barcelona’da Ronald Araujo şoku! Yere yığıldı, beyin sarsıntısı geçirdi...

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, sahasında karşılaştığı Celta Vigo'yu 3-1 mağlup etti. Barcelona'da takım arkadaşı Gavi ile kafa kafaya çarpışarak bayılan Ronald Araujo, beyin sarsıntısı geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, sahasında karşılaştığı Celta Vigo'yu 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada Barcelona'nın gollerini Memphis Depay (Dk. 30) ve Pierre Emerick Aubameyang (Dk. 41 ve Dk. 48) atarken, Celta Vigo'nun tek golü İago Aspas'dan (Dk. 50) geldi. Celta Vigo'da defans oyuncusu Jeison Murillo, 58. dakikada Memphis Depay'e yaptığı faulun ardından direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

RONALD ARAUJO AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Maçta en önemli an ise 61. dakikada bir hava topunda Barcelona'dan takım arkadaşı Gavi ile çarpışarak başına darbe alan Uruguaylı Ronald Araujo'nun birkaç adım attıktan sonra bayılması oldu. Sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilen Araujo, sahaya giren ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Barcelona kulübü, yaptığı açıklamada, Araujo'nun beyin sarsıntısı geçirdiğini ve tetkikler yapılmak üzere hastaneye götürüldüğü duyurdu.

Maç sonunda Barcelona 72 puanla 2. sıradaki yerini korudu. Ligde kalmayı garantileyen Celta Vigo ise 43 puanla 11. sırada yer alıyor. La Liga'da Real Madrid, 34. haftada şampiyonluğunu ilan etmişti.

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Barcelona'da Ronald Araujo şoku! Yere yığıldı, beyin sarsıntısı geçirdi...
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