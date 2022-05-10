‘Şebeklik yapmam’

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı bir taraftarın Ali Koç ile ilgili sözlerine, “Evladım, şaklabanlık yapanlardan ben olmam. Ben şebek değilim” cevabını verdi
Sezonun son derbisinde Beşiktaş'ın, Vodafone Park Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçtan önce başkan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıtaraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı. Çebi'nin, arabanın etrafını saran taraftarlarla yaşadığı diyaloğun görüntüleri ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Beşiktaş Başkanı, bir taraftarın "Trabzonspor'a çok taviz veriyorsunuz'' sözlerine tepki gösterdi. Aracının camını indiren Çebi, "Ali Koç'un gazınamı geliyorsunuz?" ifadesini kullandı. Çebi'nin, ardından başka bir taraftarın "Ali Koç savunmasınbizi başkanım" sözlerine ise "Evladım, şaklabanlıkyapanlardan ben olmam.Ben şebek değilim" karşılığını verdiği görüldü.