‘Şebeklik yapmam’

Sezonun son derbisinde Beşiktaş'ın, Vodafone Park Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçtan önce başkan Ahmet Nur Çebi,Çebi'nin, arabanın etrafını saran taraftarlarla yaşadığı diyaloğun görüntüleri ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Beşiktaş Başkanı, bir taraftarın "Trabzonspor'a çok taviz veriyorsunuz'' sözlerine tepki gösterdi. Aracının camını indiren Çebi,ifadesini kullandı. Çebi'nin, ardından başka bir taraftarınsözlerine isekarşılığını verdiği görüldü.