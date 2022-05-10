Tarladan ringlere! Nusret Fethi Yakşi’nin hayat hikayesi...

HEP KEBAPÇI ÇIKIYOR TEK BOKSÖR BENİM

Bize biraz kendini tanıtır mısın?

Şanlıurfalıyım 8 kardeşiz 4. Benim ben bu spora başladığımdan 6 ay sonra ailemin haberi oldu. Şampiyon olduktan sonra bir gün Beşiktaş belediye başkanı eve ziyarete gelmişti orada öğrendiler hepsi şok olmuştu. Şanlıurfa'dan hep kebapçı türkücü çıkıyor Avrupa'da adını duyurmuş tek boksör çıktı oda benim.

TARLADA ÇALIŞIYORDUM

Bokstan önce neler yapıyordun? Bu spora nasıl ve kaç yaşında başladın?

12-13 yaşlarında tarlalarda çalışıyordum ekstra işlere gidiyorum komilik garsonluk gibi ama bir spora başlamayı düşünüyordum, abimde sporcu olmamı istiyordu. O sıralar farklı bir spor dalı olduğu için boksa başlama isteği vardı içimde ama eldiven, şort, bandaj almam gerekiyordu pahalı olduğu için imkanımız da yoktu durumumuz çok iyi değildi. Onun için vazgeçtim. Bu anlatacağıma çoğu insan inanmayabilir ama 1-2 hafta sonra yolda yürürken yolun ortasında mavi bir boks eldiveni gördüm biraz eskiydi ama kullanılabilirdi. Tam 1 saat başında bekledim sahibi gelip alacak mı diye gelen giden olmadı bende aldım. Bu tesadüf olamaz dedim ne olursa olsun ne gerekiyorsa gereksin gidip başlayacağım dedim kendime, sonra Beşiktaş kulüpler birliğine başladım tek başıma gittim başladım. 3 ay sonra İstanbul şampiyonu oldum 6 ay sonra Türkiye şampiyonu oldum.

DESTEK GÖRMEMİZ LAZIM

Bu süreçte sana destek olan yardımcı olan birileri var mıydı?

Kimse yoktu hep tek başımaydım şuanda da tek başımayım. Profesyonel olarak insan bir yere kadar yapabiliyor bir yerden sonra başka bir destekçi sponsorun seni desteklemesi lazım. Çok zorluklar çektim ama artık benim gücüm yetmiyor. Uluslararası maçlarım oluyor çağırıyorlar ben o maçlara gidemiyorum maddi durumlardan dolayı her gittiğim yerde yol konaklama bütün masrafları kendim karşılıyorum. Şuanda profesyonel olarak Türkiye'nin tek yenilgisiz sporcusuyum 6 galibiyetim var 5 nakavtım var bu seriyi devam ettirmek istiyorum.

NAKLİYE İŞİNDEYİM

Şuanda geçimini nasıl sağlıyorsun ne iş yapıyorsun?

Hem spor yapıyorum nakliye taşımacılık işinde çalışıyorum hem de ekstra dersler veriyorum. Benim bunları yapmamam lazım aslında günde 2 defa antrenman yapmam gerekiyor ama ben yapamıyorum çalışmak ev geçindirmek zorundayım.

SPOR SAVAŞÇISIYIZ

Bu sporu yaparken hiç unutamadığın çok etkilendiğin bir an oldu mu?

Bu başarılar kolay bir şey değil bir maçta burnumuz kırılıyor çenemiz açılıyor kolumuzu bacağımızı bırakıyoruz sırf ülkemizin bayrağını en üst yerlerde temsil edelim gösterelim diye rakibimizin bayrağı bizim bayrağımızın üstünde olamasın diye savaşıyoruz adeta spor savaşçısı gibiyiz.

Kocaeli'nde bir Rus bir boksörle dövüştüm. Rus bayrağını tribünlere salladı, ukalalık yaptı ben soyunma odasındaydım o sırada Milletvekili Saffet Sancaklı geldi soyunma odasına ''Sen bu maçı alacaksın dedi ne olursa olsun kazanman lazım. Sana bu Türk bayrağını veriyorum gerekiyorsa bayıl ama sakın yere düşürme. ''dedi çıktım maça Allaha şükür 3 – 0 üstünlükle kazandık.

Sence hakkettiğin ilgiyi değeri görüyor musun?

Türkiye'de spor futboldan ibaret. Diğer spor dallarına yatırım yapılması lazım hiç kimse bana yatırım yapmadan destek olmadan ben bu başarıları elde ettiysem. Birde destek görsek neler başarırız. Biz çok bir şey istemiyoruz futbola yapılan yatırımın yüzde 1 ini bize yatırım yapsalar ne başarılar elde ederiz şaşırırsınız.

PARKLARDA YATTIM

Bu zorluklarla mücadele ederken hiç bırakmayı düşündün mü?

Tabii ki bazen öyle düşünceler geliyor tek başına gerçekten çok zor ilerleyemiyorsun artık çünkü sana bir gelir gelmiyor ki şampiyon olduğumda 1 cumhuriyet altın kazanıyorsun ve bu senin hiçbir gelirini giderini karşılamıyor. En son Ordu'ya maça gittim kendi çabamla biletimi aldım 2 gün parkta kaldım maça çıktım kazandım geldim. Türkiye'nin yenilgisiz sporcusuyum Adem Kılıççı'dan sonra belki de en çok kupa kazanan sporcusuyum. Ama her şeyimi kendim sağlıyorum. Birilerinin sponsor olması gerekiyor benim kalacağım yeri yol ücretini karşılaması lazım ben yetişemiyorum. Yaptığımız maçlar 80 ülkede canlı yayınlanıyor. Ben bu zamana kadar İngiliz, Rus, Afgan, Fransız'la dövüştüm bunlar ülke maçları. Beni zorlayan en büyük şey destek görememek.

Boş zamanlarında neler yapıyorsun?

Şuanda çalışmak zorunda olduğum için hem işe gidiyorum hem özel ders veriyorum hem spor yapıyorum çok boşluğum olmuyor ama en ufak boşluk yakaladığımda hemen antrenman yapıyorum boks öyle bir spor ki ara veremiyorsun rakibin hemen önüne geçiyor. Geçmişte Düşünüyorum da spora gidecek param yoktu parklarda kaldırım taşlarıyla antrenman yaptım.

MADALYALARI DAĞITIYORUM

Gelecek hedeflerin neler?

Dünya şampiyonu olmak ve olduktan sonra istediğim tek bir şey var. Evimde o kadar kupa madalya var ben aldığım madalyaları kupaları dağıtıyorum öğrencilerime kardeşlerime. Destek görmedikten sonra madalyanın da bir anlamı yok. İstediğim tek şey gençlere küçük çocuklara örnek olabilmek. Bu adam bu zorluklara rağmen buralara gelebildi en alttan en üste çıkabildi dedirtebilmek onlara bir umut bir motivasyon idol olabilmek. Bazen kupaları madalyaları satmayı düşünüyordum bir ara o parayı tekrardan sporda kullanabilmek için yol parası otel parası olsun diye düşünüyorum.

Sen spora boks ile başlıyorsun sonrasında Kickboksa geçiyorsun bu geçiş nasıl oluyor?

Ben boksa Beşiktaş'ta başladım Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer oldum.2014 2017 ye kadar Fenerbahçe'de sporcuydum. Sonra kendi isteğimle askere gittim 12 ay aslında gitmeme şansım vardı sporcu olduğum için ama gitmek istedim. Döndüğümde hocam rica etti daha başarılı olacağımı düşündü. O şekilde geçiş yaptım tekmelerimde en az yumruklarım kadar kuvvetli.

Ailenin tepkisi nasıl destek oluyorlar mı?

Ailem artık diyor ki oğlum oradan bir gelir gelmiyor artık zorlama diyorlar ama bende artık sabrediyorum olacak olacak diyorum. Tam tersi gelir gelmesi gerekirken gelir gidiyor.

Bırakmama sebebin ne peki?

Ben bugün dövüş sporunu bıraksam, yarın bir tane sporcu çıkar Türkiye'ye meydan okur ve ben onun karşısına çıkamazsam çok üzülürüm. Bir gün başkan beni aradı ''Nusret merhaba bir tane sporcu var daha önce 2 tane Türk'ü yenmiş, Fransa'da haber yapmışlar hiçbir Türk yenemedi diye dövüşür müsün?'' dedi ''dövüşürüm'' dedim çıktık ringe artık çok mu dua ettik bilmiyorum ama ringde çocuğun bacağı kırıldı ve Türk'ün gücünü göstermiş olduk.