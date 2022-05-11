83-84 sezonunda mutlu sona ulaşmış efsane isimlerden Bahaddin Güneş ve Hazan Vezir, Trabzonspor'un şampiyonluğundan duydukları gurur ve mutlulukları dile getirirken önümüzdeki sezonlarda başarının devam etmesi için tavsiyelerde bulundular.
Trabzonspor yıllar sonra şampiyon oldu sizde 83-84 sezonu şampiyon olan kadrodaydınız neler hissediyorsunuz?
Bahaddin Güneş: Her şeyden önce bizim zamanımızda bir arkadaşlık, küçüğün büyüğe saygısı, büyüğün küçüğe saygısı vardı yöneticilerimizle hep iç içeydik çok samimi bir ortam vardı. Primi düşünmeyen Trabzon Şehrine nasıl bir şampiyonluk hediye ederiz diye düşünen bir ekip vardı. Adeta bir aile gibiydik. Bu sene de Trabzonspor'da da aynı samimi atmosferi aynı aile ortamını tekrardan gördüm. Öncelikle ben çok mutluyum Trabzon bir futbol şehri bu şehrin bu şampiyonluğa ihtiyacı vardı.
Hasan Vezir: Benim Rizespor'dan geldiğim ilk sene şampiyonluk yaşadık çoğu sezonda kıl payı kaçırılan şampiyonluklar oldu. Bu sezona kısmetmiş. Uzun zamandır beklenen bir şampiyonluktu.
Size göre bu şampiyonluktaki en büyük etken neydi başarı nasıl geldi?
Bahaddin Güneş: İyi bir planlama iyi bir kadro iyi bir başkan ve yönetim ayrıca ve tabii ki taraftar hepsinin uyumu şampiyonluk böyle gelir zaten bu sene şampiyonluk kaçınılmazdı. Kadroyu da çok iyi kurdu. Ve bu arada diğer takımlarda yapılanmayı iyi yapamadı.
Hasan Vezir: İyi bir kadroları vardı rakipleri de iyi bir sezon geçirmediler bununda etkisi vardır ama 4 büyükler içerisinde en başarılısı Trabzonspor'du hak ettiği bir şampiyonluğu kazanmış oldu.
Abdullah Avcı hakkında ne söylemek istersiniz?
Bahaddin Güneş: Abdullah Avcı arkadaşım benim. 1461 Trabzon'da hocaydım bu sene ondan 3 tane de oyuncu aldık biz. Çok mütevazi bir insan kendisi hatta odasına gittiğimizde odasında Trabzonspor'da şampiyonluk yaşanan sezonların kadrosu ve posterleri vardı. Bize gösterdi bunu ''Sonuncuyu da boş bıraktık hocam inşallah bu sene olur'' dedi bende daha 5. Hafta olmasına rağmen ona inandığımı ve olacağını söyledim. Kendisi de ''o zaman dile benden ne dilersen'' dedi böyle hoş bir diyalog geçti aramızda. Çok başarılı teknik bir insan kendisi.
Hasan Vezir: Abdullah avcı eksikleri gördü tamamladı ve ortaya şahane bir kadro çıkardı. Futbol kolektif bir oyun bu şampiyonlukta masörlerin bile etkisi vardır takım halinde çok iyiydiler.
Bu sezon lige damga vuran taraflı tarafsız herkesin beğenisini alan bir Trabzonspor izledik. Bu başarının devamlılığı için neler gerekiyor?
Bahaddin Güneş: Çok iyi kadroya sahip kadro iskeletini bozmadığın zaman, yönetim anlayışını bozmadığın zaman gerginlikten uzak durarak huzuru ve birlikteliği sağladığın sürece yine şampiyonluk gelir.
Hasan Vezir: Çok güzel bir şampiyonluk geldi ama seneye Trabzonspor'un işi daha zor olacak çünkü beklenti yükseldi. Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek. Taraftar bu şampiyonluğun devamını isteyecektir. Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ta iyi bir kadro kuracak transferler yapılacak. Trabzon mutlaka bunun önlemini alması gerekecek yeni sezonun bu sezona göre daha zor olacağını düşünüyorum.