Trabzonspor yıllar sonra şampiyon oldu sizde 83-84 sezonu şampiyon olan kadrodaydınız neler hissediyorsunuz?

Bahaddin Güneş: Her şeyden önce bizim zamanımızda bir arkadaşlık, küçüğün büyüğe saygısı, büyüğün küçüğe saygısı vardı yöneticilerimizle hep iç içeydik çok samimi bir ortam vardı. Primi düşünmeyen Trabzon Şehrine nasıl bir şampiyonluk hediye ederiz diye düşünen bir ekip vardı. Adeta bir aile gibiydik. Bu sene de Trabzonspor'da da aynı samimi atmosferi aynı aile ortamını tekrardan gördüm. Öncelikle ben çok mutluyum Trabzon bir futbol şehri bu şehrin bu şampiyonluğa ihtiyacı vardı.

Hasan Vezir: Benim Rizespor'dan geldiğim ilk sene şampiyonluk yaşadık çoğu sezonda kıl payı kaçırılan şampiyonluklar oldu. Bu sezona kısmetmiş. Uzun zamandır beklenen bir şampiyonluktu.