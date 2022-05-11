"PARİS'İ DÜŞÜNDÜKÇE SİNİRLENİYORUM"

Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili İlkay Gündoğan, "Paris'teki finali düşündükçe çok sinirleniyorum. Şampiyonlar Ligi final maçını kesinlikle izlemeyeceğim. Büyük bir fırsatı kaçırdık ve bu gerçekten zor bir durum. O gün için yanlış yaptığımızı söyleyebileceğimiz pek bir şey yoktur ama günün sonunda iki gol yedik ve elendik. Belki de yeteri kadar odaklanamadık." ifadelerini kullandı.