Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, İngiliz basınına çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nde alınan mağlubiyetin takımın dengesini bozmadığını aslında oyuncuların daha da kenetlendiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Oyuncular ile rekabet artık modern futbolda yok. Eski kafalı bazı insanların 20-30 yıl önce sahada birbirlerini kasıtlı yaralamaya çalıştığı gibi değil şimdi. Sonuçta bu bir oyun. Herkes gibi ben de saygı görmek istiyorum, bunun aksine gerçekten gerek yok." şeklinde konuştu.
"PARİS'İ DÜŞÜNDÜKÇE SİNİRLENİYORUM"
Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili İlkay Gündoğan, "Paris'teki finali düşündükçe çok sinirleniyorum. Şampiyonlar Ligi final maçını kesinlikle izlemeyeceğim. Büyük bir fırsatı kaçırdık ve bu gerçekten zor bir durum. O gün için yanlış yaptığımızı söyleyebileceğimiz pek bir şey yoktur ama günün sonunda iki gol yedik ve elendik. Belki de yeteri kadar odaklanamadık." ifadelerini kullandı.
"İNSANLARIN ÇOĞU NE KADAR BEĞENİ ALDIĞINIZA BAKAR"
"İnsanlar gün geçtikçe yanlış yöne doğru gidiyor. Kimse birbirine değer vermiyor artık. Tabii ki bunda sosyal medyanın etkisi büyük. İnsanların çoğu ne kadar beğeni aldığınıza ya da fotoğraflarınızın altına kimin yorum yaptığına bakar. Size dürüst fikir veren insanların düşüncesi önemli değildir. Kendime her zaman 'Kendini fazla önemse' diyorum"
"GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ DAHA ÖNEMLİYDİ"
Manchester City'nin Cristal Palace maçı sırasında kendisinin Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemeye gitme nediyle ilgili yöneltilen bir soruya İlkay, "Bu kesinlikle daha önemli bir maçtı."(gülerek) Beni en çok hangi oyun heyecanlandırırsa onu izliyorum" dedi.
"KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM"
Manchester'a kolay adapte olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "Gelsenkirchen'den değil, Ren bölgesinden geldim buraya. Futbol orada toplum için çok önemli Manchester'a kolay adapte olmamın bir sebebi de budur. Kendimi burada evimde hissediyorum"
"KENDİMİ ASLA BİRİNCİ ADAM OLARAK GÖRMEDİM"
Kendini ilge isteyen bir oyuncu olarak görmediğini belirten yıldız oyuncu, "Kendimi asla birinci adam, yıldız oyuncu ya da her zaman ilgi isteyen biri olarak görmedim. Başarabileceklerim ve yapamadıklarım konusunda çok gerçekçiyim." açıklamasını yaptı.
"BÜTÜN HAYALLERİMİ BAŞARDIM"
İlkay Gündoğan son olarak, "Yabancı bir ülkeden gelmeme rağmen burada çok iyi karşılandım. Çok fazla umudum ve hayalim vardı ve neredeyse hepsini başardım." diyerek sözlerini noktaladı.