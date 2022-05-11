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Giriş Tarihi: 11.5.2022 13:30 Son Güncelleme: 11.5.2022 13:56

Trabzonspor bayrağını kesti intihar etmeye çalıştı! Gözaltına alındı....

AA
Trabzonspor bayrağını kesti intihar etmeye çalıştı! Gözaltına alındı....

"Rambo Okan" lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne asılı olan Trabzonspor'un şampiyonluk bayrağını önce kesip sonra da intihar girişiminde bulunarak gözaltına alındı. İşte tüm detaylar...

Süper Toto Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağını ikinci kez indirmeye çalışan "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler, yeniden gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde, elindeki bıçakla köprüye asılan Trabzonspor bayrağını indirmeye çalıştığı ve intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Güler, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ikna edildi.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Güler'in "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu" gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Güler'in, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

İKİNCİ KEZ BAYRAK İNDİRME GİRİŞİMİNDE BULUNDU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne her yıl geleneksel olarak şampiyon takımın bayrağı asılıyor. Ligde 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'un bayrağı da 1 Mayıs'ta köprüye konulmuştu.

"Rambo Okan" lakaplı Okan Güler de 3 Mayıs'ta bayrak indirme girişiminin ardından polis ekiplerince yakalanıp Çengelköy Polis Merkezi'nde götürülmüştü.

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Trabzonspor bayrağını kesti intihar etmeye çalıştı! Gözaltına alındı....
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