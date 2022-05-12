Dev kutlamada efsaneler buluşuyor

Trabzonspor Kulübü, cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde düzenlenecek kupa töreni için dev bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor.taraftarların doyasıya eğleneceği kutlamalarda bordo-mavililer, lig şampiyonluğu kupasını havaya kaldıracak. Futbolcular da kendi seçtikleri şarkılarla sahaya dans eşliğinde çıkacak.Trabzonspor kulübü ayrıca sürpriz bir davet gerçekleştirdi. Bordo-mavili formayla şampiyonluk yaşamış futbolcular, tek tek telefonla aranıp törene çağrıldı. Tam 136 kişinin davet edildiği bildirilirken, bu oyuncular arasında 2010-2011 kadrosundaki isimlerin de olması dikkat çekti. Bilindiği üzere Trabzonspor,Kulübün resmi sitesinde de 8 şampiyonluklarının bulunduğu yazıyor. Davet edilen bu 136 ismin tamamının gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.ŞENOL Güneş Spor Kompleksi'nin kapıları cumartesi saat 16.00'da açılacak. 17.00'de gemilerle denizde kutlama gerçekleştirilecek. 18.30'da üstü açık otobüsle Trabzon Limanı'ndan stada geçilecek. 19.45'te sahnede kasketlerle horon gösterisi yapılacak, 19.50'de dev horon şovu yaşanacak. 20.00'de kolbastı oynanacak. 20.11'de kupa töreni başlayacak. 21.30'da stat içi şampiyonluk turu, 21.45'ten sonra da DJ/sanatçı performansı olacak. Dev tören saat 23.00'te sona erecek.şampiyonluğu ve kutlama videoları, turizme de katkı veriyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, "Hem Trabzon'a hem de Doğu Karadeniz'e ilgi arttı.Bütün esnafa çok olumlu katkıları oluyor" dediTRABZONSPOR, cumartesi günü gerçekleştirilecek kutlamalar ve kupa töreni etkinliğinde kombine biletlerin geçerli olacağını duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "14 Mayıs Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleştireceğimiz şampiyonluk kutlamalarımız ve kupa töreni etkinliğinde 2021-2022 sezonu kombine bilet sahibi taraftarlarımızın kombinelerinin geçerli olmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.ŞAMPIYON Trabzonspor'un cumartesi günü kaldıracağı kupa, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine teslim edildi. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndaki törene Başkan Bünyamin Bozgeyik, teşkilat personeli ve Trabzonsporlu taraftarlar katıldı.