Corriere dello Sport gazetesi de 7,5 puan verdiği Hakan Çalhanoğlu için "Inter, zor ve karışık anlarda ona güvenebilir. Önemi yüksek bir penaltıyı gole çevirmesini bildi." değerlendirmesini yaptı. Gazetede, Çalhanoğlu'nun penaltı atışında "Muhteşem bir vuruş" yaptığı yazıldı.