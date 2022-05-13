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Giriş Tarihi: 13.5.2022

Kurtuluş!

MEHMET ÖZCAN
Kurtuluş!

Sadece Feghouli ve Babel’in gitmesiyle yıllık 6 milyon 350 bin Euro’su kasasında kalacak olan Galatasaray’ın 50 milyon Euro’luk A Takım bütçesi ise 40’tan da aşağıya inecek

Bankalar Birliği ile 3 sene önce imzaladığı anlaşma sonucunda ilk faiz ödemesini ağustos ayında gerçekleştirecek olan Galatasaray'ın kasasından 200-300 milyon TL arasında para çıkacak. Futbol takımı maaş bütçesini azaltmak zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, bu ay sonunda sözleşmesi bitecek 8 oyuncusuna veda edecek. Bu isimlerin ayrılmasıyla maaş bütçesinde 144 milyon TL tasarruf sağlanacak.

ARDA TURAN FUTBOLU BIRAKIYOR
Galatasaray, yüksek maliyetli yıldızlar Feghouli ve Babel'le yola devam etmeyecek. Halil Dervişoğlu, Pulgar ve Pena'nın kiralık sözleşmelerinde opsiyon bulunmuyor. 8 milyon TL'ye oynayan Arda Turan futbolu bırakacak. 4'er milyon TL kazanan Fatih Öztürk ve Semih Kaya da yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Burak Elmas döneminde 50 milyon Euro'yu bulan A Takım bütçesi, yeni yönetimle birlikte 40 milyon Euro'dan aşağı seviyeye çekilecek.

FEGHOULİ NE YAPTI
2017'de Galatasaray'a transfer olan Cezayirli futbolcu 160 resmi maçta 33 gol ve 31 asistle oynarken, özellikle 2017-18 (6 gol, 9 asist) ve 2018- 19'da (9 gol, 6 asist) kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuştu.

LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ
Sofiane Feghouli ve Ryan Babel gibi yüksek maliyetli oyunculardan kurtulmak Galatasaray adına hem bütçede yüklü bir rahatlama yaşatacak hem de yeni yönetimin elini güçlendirecektir. Galatasaray'ın transferde artık savurganlık dönemi bitmiştir. Uzun vadeli oyuncularla anlaşma olmamalıdır. Ayrıca genç adı altında Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncuların bonservislerine de yüksek paralar ödenmemelidir.

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