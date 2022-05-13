Sadece Feghouli ve Babel’in gitmesiyle yıllık 6 milyon 350 bin Euro’su kasasında kalacak olan Galatasaray’ın 50 milyon Euro’luk A Takım bütçesi ise 40’tan da aşağıya inecek
Bankalar Birliği ile 3 sene önce imzaladığı anlaşma sonucunda ilk faiz ödemesini ağustos ayında gerçekleştirecek olan Galatasaray'ın kasasından 200-300 milyon TL arasında para çıkacak. Futbol takımı maaş bütçesiniazaltmak zorunda olansarı-kırmızılı kulüp, bu aysonunda sözleşmesi bitecek 8oyuncusuna veda edecek. Buisimlerin ayrılmasıylamaaş bütçesinde 144milyon TL tasarrufsağlanacak.
ARDA TURAN FUTBOLU BIRAKIYOR
Galatasaray, yüksek maliyetli yıldızlar Feghouli ve Babel'le yola devam etmeyecek. HalilDervişoğlu, Pulgar ve Pena'nın kiralık sözleşmelerinde opsiyon bulunmuyor. 8 milyon TL'ye oynayan Arda Turan futbolu bırakacak. 4'er milyonTL kazanan Fatih Öztürk ve Semih Kaya da yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Burak Elmas döneminde 50 milyon Euro'yu bulan A Takım bütçesi, yeni yönetimle birlikte 40 milyon Euro'dan aşağı seviyeye çekilecek.
FEGHOULİ NE YAPTI
2017'de Galatasaray'a transfer olan Cezayirli futbolcu 160 resmi maçta 33 gol ve 31 asistle oynarken, özellikle 2017-18 (6 gol, 9 asist) ve 2018- 19'da (9 gol, 6 asist) kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuştu.
LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ
Sofiane Feghouli ve Ryan Babel gibi yüksek maliyetli oyunculardan kurtulmak Galatasaray adına hem bütçede yüklü bir rahatlama yaşatacak hem de yeni yönetimin elini güçlendirecektir. Galatasaray'ın transferde artık savurganlık dönemi bitmiştir. Uzun vadeli oyuncularla anlaşma olmamalıdır. Ayrıca genç adı altında Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncuların bonservislerine de yüksek paralar ödenmemelidir.