Bankalar Birliği ile 3 sene önce imzaladığı anlaşma sonucunda ilk faiz ödemesini ağustos ayında gerçekleştirecek olan Galatasaray'ın kasasından 200-300 milyon TL arasında para çıkacak.Galatasaray, yüksek maliyetli yıldızlarve'le yola devam etmeyecek.ve'nın kiralık sözleşmelerinde opsiyon bulunmuyor.'ye oynayanfutbolu bırakacak.kazananveda yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Burak Elmas döneminde 50 milyon Euro'yu bulan A Takım bütçesi, yeni yönetimle birlikte 40 milyon Euro'dan aşağı seviyeye çekilecek.2017'de Galatasaray'a transfer olan Cezayirli futbolcu 160 resmi maçta 33 gol ve 31 asistle oynarken, özellikle 2017-18 (6 gol, 9 asist) ve 2018- 19'da (9 gol, 6 asist) kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuştu.Sofiane Feghouli ve Ryan Babel gibi yüksek maliyetli oyunculardan kurtulmak Galatasaray adına hem bütçede yüklü bir rahatlama yaşatacak hem de yeni yönetimin elini güçlendirecektir. Galatasaray'ın transferde artık savurganlık dönemi bitmiştir. Uzun vadeli oyuncularla anlaşma olmamalıdır. Ayrıca genç adı altında Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncuların bonservislerine de yüksek paralar ödenmemelidir.