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Giriş Tarihi: 14.5.2022

Abramovich balondu Spor Yasası olumlu’

‘Abramovich balondu Spor Yasası olumlu’
Süper Lig'e veda eden Göztepe'de hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran ve başkanlıktan istifa eden Mehmet Sepil, kulübün satışıyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Değişik ülkelerden birçok fonla görüştük. Bunların en çok ilerlemiş olanı Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen oldu. Ancak küme düştüğümüz için bu görüşmeden sonuç alamadık. Sonra bir Abramovich balonu çıktı! Abramovich Türkiye'de uzun zaman geçirdi ama amacı Göztepe'yi almak değildi. Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk yapıyordu. Kendisiyle hiç görüşmedim. Sadece İngiltere'de Chelsea maçında elini sıktım. TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı silbaştan yeniden yapılandırılmalı. Spor Yasası ise gayet olumlu oldu. Benim için birinci öncelik Göztepe. TFF başkanlığı gibi bir niyetim yok."

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‘Abramovich balondu Spor Yasası olumlu’
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