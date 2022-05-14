‘Abramovich balondu Spor Yasası olumlu’

Süper Lig'e veda eden Göztepe'de hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran ve başkanlıktan istifa eden Mehmet Sepil, kulübün satışıyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Değişik ülkelerden birçok fonla görüştük. Bunların en çok ilerlemiş olanı Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen oldu. Ancak küme düştüğümüz için bu görüşmeden sonuç alamadık.Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk yapıyordu. Kendisiyle hiç görüşmedim. Sadece İngiltere'de Chelsea maçında elini sıktım. TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı silbaştan yeniden yapılandırılmalı. Spor Yasası ise gayet olumlu oldu. Benim için birinci öncelik Göztepe.