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Giriş Tarihi: 15.5.2022

Ayakları geri gidiyor!

MEHMET ÖZCAN
Ayakları geri gidiyor!

Teknik direktör ve yönetimdeki belirsizlik futbolculara da yansıyor. Torrent’in tercihleri, maaşların iki ay geriden gelmesi, taraftarların tepkisi nedeniyle istenen motivasyon sağlanamıyor

Galatasaray'da başarının yolu Florya'dan geçiyor ve hafta içinde röportajlar için kapıları açılan tesisteki hava, son dönemde yaşanan başarısızlığı özetliyor. Teknik heyetinden futbolcusuna kadar Florya'daki herkes, sezonun bir an önce bitmesini bekliyor. İşte G.Saray'da yaşanan kaosun nedenleri:

OYUNCULAR KULÜP ARIYOR
1- 11 HAZIRAN'DA seçime gidecek G.Saray'da hoca ve başkan konusunda yaşanan belirsizlik, futbol takımını olumsuz etkiledi. Oyuncular bu kaosun yeni sezonda da devam edeceğini düşünüyor ve bu yüzden ayrılmak istiyor. Menajerleri, sarı-kırmızılı oyunculara kulüp arıyor.
2- MAAŞLAR iki ay geriden geliyor ve maçlara motivasyon bir türlü sağlanamıyor. Sosyal medyadaki taraftar tepkisi, keyifleri kaçırıyor.
3- TORRENT, takımda disiplini sağlayamadı.
Mohamed, Cicaldau, Morutan ve Halil istedikleri süreyi alamadıkları için İspanyol hocaya kızgın.
4- TORRENT'IN bütün planını Kerem üzerine kurması, oyuncu grubu tarafından eleştiriliyor.
5- FATIH TERIM döneminde sakatlandıklarında fedakârlık yaparak beklenenden önce sahaya çıkan oyuncular, Torrent görevdeyken tedavi süreçlerinde geri adım atmıyor.

DİĞER BAŞKAN ADAYLARI G.SARAY'I YÖNETMEMELİ
Sarı-kırmızılı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olacağını açıklayan Fırat Develioğlu, "G.Saray demokrasinin kalesi. Çok aday çıkması zenginlik getirecektir. Diğer başkan adaylarının özellikle bu dönemde G.Saray'ı yönetmemeleri gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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