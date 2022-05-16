Son dakika: Fırat Develioğlu, Galatasaray başkan adaylığından çekildi

Bu amaçla eski başkanlarımızdan bazıları da dahil olmak üzere camianın sevilen ve özellikli isimlerini kulübümüzü içinde bulunduğu zor durumdan çıkarmaları için aday olmaya ikna etmeye çalıştığımı bildirdim.

Aday oldukları takdirde Sn. Adnan Polat, Sn. Ünal Aysal ve Sn. Dursun Özbek'le rekabet etmeyeceğimi ve bu adaylardan herhangi biri etrafında birleşilmesi gerektiğini savundum.