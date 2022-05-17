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Giriş Tarihi: 17.5.2022

Özbek güçlü bir listeyle geliyor

Özbek güçlü bir listeyle geliyor
Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek camiayı birleştirme hamlesi sonuçsuz kalınca kendisi aday olmaya karar verdi. 2014 senesinde Duygun Yarsuvat'ın başkanlığında Galatasaray Yönetim Kurulu'na seçilen ve başkan yardımcısı olan Özbek, 23 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen seçimde Galatasaray'ın 36. başkanı olmuştu. Bir süredir sarı-kırmızılı camianın ileri gelenleriyle görüşmeler yapan Özbek'in, güçlü bir liste için kolları sıvadığı öğrenildi. Özbek, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile ayrı ayrı görüşerek aynı çatı altında buluşma önerisi getirdi. "Aday olursam beraber çalışır mıyız?" teklifi sonrasında Eşref Hamamcıoğlu ret yanıtı verirken sosyal medya hesabıdan "Ne mevcut ne de sonradan çıkabilecek adaylarla birleşmemiz ya da çekilmemiz kesinlikle söz konusu değildir" açıklamasını yaptı. Metin Öztürk'ün de teklife sıcak bakmaması ile birlikte tek liste planı devre dışı kaldı. Öte yandan seçimlere tedbir kararı koyduran ve aday olan Fırat Develioğlu yarıştan çekildi.

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Özbek güçlü bir listeyle geliyor
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