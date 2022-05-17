Son dakika: Trabzonspor maçını Fenerbahçe formasıyla izledi! "Kim demiş almazlar diye"

KİM DEMİŞ FENERBAHÇELİLER'İ ALMAZLAR DİYE

20 yaşında bir kız annesi olan Nihal Kirpi, cesur olduğu kadar da espirili. Tribünlerde çekilen fotoğraflarında yanında çocuklarla fotoğraflandığını belirterek, "Ben bekarım. O çocuk benim çocuğum değil" dedi. Bir tekstil firmasında yönetici olarak çalışan Kirpi, statta yaşadıklarını ve maç sonrası aldığı tepkileri şöyle anlattı:

* Arkadaşım Özgür Bal, Trabzonlu ve koyu Trabzonsporlu. Ben Manisalıyım ve koyu Fenerbahçeliyim. Arkadaşımın taraftar kart passolig'i var.

* Ben arkadaşıma, 'Fenerbahçe formasını giyip gelirim' dedim. O da bana, 'Biz bütün takımlara açığız. Giyip, gelebilirsin, sorun yok. Amaç eğlenmek' dedi. Ve Fenerbahçe formamı giydim gittim. Kim demiş Fenerbahçeliler'i almazlar diye.