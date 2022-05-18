Fener’e dev santrfor

En büyük sıkıntıyı gol yollarında yaşayan Fenerbahçe için Rus basını 1.96'lık Artem Dzyuba'yı yazdı. Zenit'le 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki Dzyuba, kulübün kesintili maaş teklifini kabul etmedi. Sırbistan kulübü Kızılyıldız, geçtiğimiz günlerde Dzyuba'yı istediklerini resmi olarak açıklamıştı. Ancak Rus basınındaki haberlere göre yurt dışına çıkması halinde Fenerbahçe, golcü futbolcu için en güçlü olasılık. Dzyuba, Sırbistan Ligi'nin seviyesinin düşük olması nedeniyle Kızılyıldız'a gitmeye sıcak bakmıyor.