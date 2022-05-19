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Giriş Tarihi: 19.5.2022

Lucescu’dan F.Bahçe itirafi

Lucescu’dan F.Bahçe itirafi
Bir dönem ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştırıp iki takımı da şampiyon yapan, ayrıca Türkiye A Milli Takımı'nda da görev alan Mircea Lucescu'dan itiraf geldi. Şu an Dinamo Kiev'in başında olan 76 yaşındaki çalıştırıcı, Rumen medyasından GSP'ye açıklamalarda bulundu. Ukrayna kulübünde 2024'e kadar sözleşmesi olduğunu söyleyen Rumen teknik adam, kendisine gelen birçok ciddi tekilf bulunduğunu, bunlardan birinin de Fenerbahçe olduğunu söyledi. Ancak bu öneriyi kabul etmediğini ve takımını bu durumda bırakamayacağını vurguladı.

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Lucescu’dan F.Bahçe itirafi
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