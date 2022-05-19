Lucescu’dan F.Bahçe itirafi

Bir dönem ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştırıp iki takımı da şampiyon yapan, ayrıca Türkiye A Milli Takımı'nda da görev alan Mircea Lucescu'dan itiraf geldi. Şu an76 yaşındaki çalıştırıcı, Rumen medyasından GSP'ye açıklamalarda bulundu. Ukrayna kulübündesöyleyen Rumen teknik adam, kendisine gelen birçok ciddi tekilf bulunduğunu,Ancak bu öneriyi kabul etmediğini ve takımını bu durumda bırakamayacağını vurguladı.