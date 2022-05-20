Altay’ın yeni başkanı Ayhan Dündar oldu!

Altay'ın yeni başkanı Dündar, yaptığı konuşmada, kulübün çıkmaza sürüklenmesini önleme amacıyla sorumluluk aldıklarını belirterek, "Gecemizi gündüzümüze katıp, kulübü layık olduğu noktaya taşımakla ilgili yapılması gereken ne varsa yapacağız. Cebimizde olanı son kuruşuna kadar vermek için tarihi bir sorumluluk alıyoruz. Camianın dinamiklerini bir araya getirmek adına şimdilik bu görevi almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.