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Giriş Tarihi: 20.5.2022 10:19

Beşiktaş'ın ilgilendiği Tokmac Chol Nguen'den flaş paylaşım!

Beşiktaş’ın ilgilendiği Tokmac Chol Nguen’den flaş paylaşım!

Yeni sezon hazırlıklarına erken başlayan Beşiktaş'ın ilgilendiği golcü Tokmac Chol Nguen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer sinyallerini verdi. Norveçli yıldız Nguen, uçaktan attığı görüntüye koyduğu 'kartal' emojisiyle taraftarları heyecanlandırdı. İşte tüm detaylar...

Bu sezon hayal kırıklığı yaratan, Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına başlamıştı.

Macaristan temsilcisi Ferencvaros takımında görev yapan, Siyah-Beyazlılar'la da ismi ciddi şekilde anılan Tokmac Chol Nguen'den akşam saatlerinde flaş bir paylaşım geldi. Uçaktan bir an paylaşan Norveçli kanat oyuncusu 'Kartal' emojisi koydu.

28 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı 'Beşiktaş için İstanbul'a geliyor' şeklinde yorumlandı.

Nguen bu sezon Macaristan ekibinin formasıyla 43 maça çıktı ve 12 gol, 10 asistle oynadı. Norveçli oyuncunun 30 Haziran'da sözleşmesinin bitecek olması transferini cazip kılıyor...

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Beşiktaş'ın ilgilendiği Tokmac Chol Nguen'den flaş paylaşım!
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