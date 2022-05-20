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Giriş Tarihi: 20.5.2022 10:01

Beşiktaş'ın son sınavı Konyaspor

AA
Beşiktaş’ın son sınavı Konyaspor

Sezona istediği başlangıcı yapamayıp şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, ligin son haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapacak.

Ligdeki son deplasmanında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, 58 puanla puan cetvelinin 6. basamağında bulunuyor. Konyaspor ise 67 puanla 3. sırada yer alıyor.

ISMAEL İÇ SAHADA İSTİKRARSIZ

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, göreve başladıktan sonra siyah-beyazlı taraftarların karşısında 3 iç saha maçına çıktı.

Fransız teknik adam bu maçlarda birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı. İlk maçında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise 3-0 mağlup oldu. Ismael'in idare ettiği siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta ise 1-1 berabere kaldı.

JOSEF VE ROSİER CEZALI

Göztepe maçında kırmızı kart gören Josef de Souza ve Valentin Rosier, yarın oynanacak Konyaspor maçında görev yapamayacak.

Siyah-beyazlı takımda tedavileri süren Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra dün sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Welinton Souza'nın Konyaspor karşısında görev yapması beklenmiyor.

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Beşiktaş'ın son sınavı Konyaspor
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