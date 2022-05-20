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Giriş Tarihi: 20.5.2022 11:16 Son Güncelleme: 20.5.2022 11:25

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Denswil Trabzonspor'da kalıyor mu? Maaş karmaşası...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Denswil Trabzonspor’da kalıyor mu? Maaş karmaşası...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ederken Abdullah Avcı'nın kalması yönünde rapor verdiği Hollandalı stoper Denswil, yıllık ücretine zam isterken, bordo mavili yöneticiler Vitor Hugo’ya ödenen 1 milyon 350 bin Euro’ya çıkabileceklerini iletti. İşte Denswil transferindeki tüm detaylar...

Sezon başında Bologna'dan kiralanan Stefano Denswil, tarihi şampiyonluğun gizli kahramanlarından biri oldu. Özellikle Edgar sakatlandıktan sonra defansa ilaç olan, Vitor Hugo'nun yokluğunda ise liderlik görevini üstlenen Hollandalı stoper için teknik direktör Abdullah Avcı kalması yönünde rapor verdi.

Bu sezon 1 milyon 175 bin Euro Euro ücret alan 29 yaşındaki stoper, ücretine zam talep ediyor. Denswil'in maaş beklentisinin 1.5 milyon Euro seviyesinde olduğu öğrenilirken, bonservisi olmadığı için imza parası da istediği belirtildi.

Bordo-Mavili yönetim ise Vitor Hugo'ya verilen 1 milyon 350 bin Euro'ya çıkabileceklerini Denswil tarafına iletti.

EDGAR DÖNMEK İSTİYOR

Hollandalı futbolcudan cevap beklenirken, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Edgar IE ile temas kuruldu. Oyuncunun sağlık durumu ve sahalara dönüş süresine göre kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.

Portekizli stoper, önümüzdeki sezon Trabzonspor formasını giymeyi çok istiyor.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Denswil Trabzonspor'da kalıyor mu? Maaş karmaşası...
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