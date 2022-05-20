Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Denswil Trabzonspor’da kalıyor mu? Maaş karmaşası...

Bu sezon 1 milyon 175 bin Euro Euro ücret alan 29 yaşındaki stoper, ücretine zam talep ediyor. Denswil'in maaş beklentisinin 1.5 milyon Euro seviyesinde olduğu öğrenilirken, bonservisi olmadığı için imza parası da istediği belirtildi.

Bordo-Mavili yönetim ise Vitor Hugo'ya verilen 1 milyon 350 bin Euro'ya çıkabileceklerini Denswil tarafına iletti.