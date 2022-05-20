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Giriş Tarihi: 21.5.2022 00:00

Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu!

AA
Spor Toto 1. Lig’de play-off eşleşmeleri belli oldu!

Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu. Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek play-off'un yarı finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Eyüpspor, İstanbulspor ile de Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşacak.

Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu. 1. Lig'i ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen Bereket Sigorta Ümraniyespor ve MKE Ankaragücü'nün ardından Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım, play-off mücadeleleri sonrasında belli olacak.

Ligde bugün oynanan maçların ardından play-off eşleşmeleri belli oldu. Buna göre play-off'un yarı finalinde normal sezonu üçüncü sırada bitiren Royal Hastanesi Bandırmaspor, altıncı sıradaki Eyüpspor'la, dördüncü basamaktaki İstanbulspor ise beşinci Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak.

Lig statüsüne göre yarı finalde ilk maçlar, normal sezonu beşinci ve altıncı basamakta bitiren takımların sahasında oynanacak. Yarı final ilk maçları 25 Mayıs Çarşamba günü, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs Pazar günü yapılacak. Play-off finali ise 2 Haziran Perşembe günü tek maç usulü oynanacak ve kazanan takım Süper Lig'e yükselecek.

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Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu!
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